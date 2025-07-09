張雅琴嗆民眾黨 「我有要選總統？會擋你黃國昌的路？」

黃國昌（左）要封張雅琴的嘴？張雅琴說，就算他選上總統也不可能啦！（資料照、翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨副秘書長許甫今（9）日在NCC開記者會，批鏡電視2度違反當初上架條件製播政論節目，黨社發部主任張清俊也點名年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴公然在新聞時段詆毀民眾黨主席黃國昌，NCC卻遲未處理，痛批NCC淪為跟監察院一樣的廢物單位。

對此，張雅琴表示民眾黨今天跑去嗆NCC又扯到她，光是說到「造謠」這2個字就可以提告，而張雅琴的回應如下:

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1，民眾黨舉的例子太弱。她說，國民黨跟民眾黨合作，朱加朱還是等於朱，但是這樣子會誣蔑了朱，「這朱當然民眾黨可以解讀為豬，其實是雙關語；就算你認為是豬，是我的評論，怎麼會是造謠？」

張雅琴說，黃國昌想選新北又想選台北，不要想太多，「眼睛那麼小，這是形容視野短淺，也是我的評論，黃國昌眼睛大不大？我從來沒注意。」

2，年代晚報現在說播批評模式，已經超過10年，節目一開播的時候，名稱是「新聞點對點」，就是新聞節目；後來改名叫「年代晚報張雅琴說播批評」，也是節目，民眾黨有研究嗎？

3，張雅琴問：「民眾黨要幫國民黨反罷免，攻擊張雅琴幹嘛？我有要選總統嗎，要選台北市長、新北市長嗎？我會擋了你黃國昌的路嗎？怕張雅琴怕到不像話。」

此外，張雅琴也表示，黃國昌、陳智菡、許甫怎麼不敢自己出來講？還找一個張先生，請問張先生你當記者幾年？她更好奇：「怎麼沒有說一下黃國昌對呂布還有三姓家奴的看法？」

黃國昌要封張雅琴的嘴？張雅琴說，就算他選上總統也不可能啦，「請他先多吃幾碗特製的飯再說。」

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