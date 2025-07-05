IG粉絲榜洗牌！「他」擊敗周子瑜成台灣第一人

台灣IG王換人做，周子瑜讓出冠軍寶座。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣藝人Instagram粉絲追蹤人數排行榜冠軍寶座意外易主，不再是過去長期霸榜的TWICE周子瑜，而是GOT7台裔美籍成員「Mark」段宜恩，以高達1392萬的追蹤人數奪冠。

GOT7段宜恩飆破1392萬奪第一。（翻攝自IG）

周子瑜自從以TWICE成員身分出道後，憑甜美外型與超高人氣，長年穩居IG台灣藝人追蹤排行榜第一名，追蹤數曾達1336萬，不過根據最新統計，她這次人數略減至1326萬，退居第二名。而段宜恩則一路飆漲，追蹤數暴衝至1392萬，成功搶下第一。

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周杰倫粉絲追蹤數穩坐台灣藝人第三名。（翻攝自IG）

至於第三名，則由亞洲天王周杰倫以1045萬追蹤穩坐，曾突破千萬追蹤的女星李毓芬，這次則以978萬排名第四。第五至第十名依序為：NCT成員劉揚揚（701萬）、（G）I-DLE成員葉舒華（589萬）、王力宏（582萬）、前f（x）成員劉逸雲Amber（542萬）、彭于晏（497萬）、蔡依林（474萬）。

榜單其餘名次則包括：羅志祥441萬、歐陽娜娜375萬、柯震東367萬、小S徐熙娣338萬，以及舒淇308萬，展現台灣藝人在社群上的強大影響力。

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