2025第二波水逆拉警報！專家曝「陰影期」是鬼門開前彩排

星座專家「安德魯的賤聲房」示警，2025第二波水逆來臨前一週，遇事卡卡的情況，可能比正逆行還讓人摸不著頭緒！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕水星逆行陰影期本週正式開啟，雖然正式逆行是從7/18～8/11，但星座專家「安德魯的賤聲房」嚴正提出警示：「我跟你講，陰影期才是鬼門開前的彩排！」水星逆行還沒開始，但陰影期正式啟動，這段時間比正逆行還難搞，因為你知道會出事，但又說不出來哪裡怪。

星座專家提點，這一週可能會遇上的怪事應該不少，像是講話容易被誤會、手機突然壞、電腦突然當，會議開一半沒共識、感情突然冷凍，事情反反覆覆來回做……這都是宇宙先發制人地在提醒你，不只3C資料要備份，你的人生也是！

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【本週小心出事 Top 3 星座】

➤處女座：工作卡卡週

陰影期籠罩你的生活，電腦壞、資料不見、溝通誤會……全都來，你明明做對了，但事情就是不受控，記得慢一點、穩一點，所有重要資料都好好的備份。

➤天蠍座：感情地雷週

你想表達關心，但講出口就變成「你管太多」，控制慾會被誤解成情緒勒索，小心被貼標籤。

➤射手座：人性試煉週

你開始懷疑人生，想換跑道、換伴侶、換城市，全部都想reset打掉重練。但拜託你先冷靜，不是所有「不順」都靠逃避就能解決。人生中遇到「壞掉」的東西，除了丟棄，其實也有更好的選擇，試著把它修好也不錯。

【本週運最旺 Top 3 星座】

➤雙子座：工作最強

天王星進你命宮，點子多到快炸開，頭腦像打開WiFi。開會發光、簡報超殺，這週無論你說什麼，同事都點頭。

➤金牛座：財運最強

你終於鬆口氣。走出之前一直處於財務拉警報的窘迫狀態，這週有種「有錢終於不是夢」的穩定感，投資可開始布局了。

➤獅子座：桃花最強

雖然水逆陰影讓你有點悶，但吸引力很高。那種靜靜不說話的性感，剛好讓人更想靠近你，曖昧指數上升中。

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