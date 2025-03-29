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黃子佼要是生在歐美就慘了！ 丹妮婊姐直批：連壞人都會痛恨他

丹妮婊姐痛批黃子佼事件。（本報資料照/翻攝自IG）丹妮婊姐痛批黃子佼事件。（本報資料照/翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼近期醜聞纏身，先是2023年捲入的MeToo事件，後來又被爆是色情網路論壇「創意私房」的高級會員，因持有未成年不雅影片而遭到起訴。網紅「德州媽媽」多次公開支持受害者，卻遭受一些網友謾罵她對黃子佼「趕盡殺絕」，對此，網紅「丹妮婊姐」昨（28）日不忍發聲了。

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丹妮婊姐在FB轉發德州媽媽的貼文並打下長篇文章，她痛批：「怎麼會不擔心未成年的受害者自殺，然後跑去擔心黃子佼自殺？」，還直言要是黃子佼生在歐美國家會被其他罪犯看不起，根據她對美國犯罪紀錄片的了解，戀童癖的罪犯會是所有囚犯中地位最低的，他們會痛恨這類人並在監獄裡往死裡打，只選擇欺負弱小的人就該待在最底層。

丹妮婊姐發文力挺德州媽媽。（翻攝自IG）丹妮婊姐發文力挺德州媽媽。（翻攝自IG）

此外，丹妮婊姐還無奈開玩笑表示：「要是我老公是玄彬或朱智勳，他電腦裡有這種影片，何止離婚，還要報警好嗎？趕快帶小孩連夜逃跑啊！這是連大帥哥都不能做的事情不是嗎？！直呼不理解至今還在替黃子佼說話的人是怎麼思考的，她也感嘆，台灣通過同性婚姻走得很前面，但對練同屁（戀童癖）案件的法律卻還沒跟上，「願望是有朝一日這種網站（創意私房）的創辦人或全體會員，都能被抓到，能比照美國，公布犯人的照片、姓名與居所。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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