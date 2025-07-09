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庭瑄追蹤人數僅是陳柏霖零頭 綁住「大仁哥」13年原因曝光

庭瑄傳出可望在今年內結婚。（翻攝自IG）庭瑄傳出可望在今年內結婚。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾是Popu Lady成員的女星庭瑄，傳出可望在今年10月到12月期間和陳柏霖結婚，帥氣又人氣旺的陳柏霖，在Instagram的追蹤人數有175萬人，庭瑄僅有5萬左右，儘管粉絲人數僅是陳柏霖的「零頭」，但愛情長跑近13年，庭瑄就是有辦法綁住「大仁哥」，成為許多女粉絲羨慕的對象。

曾有工作人員透露，庭瑄把愛情當成全世界。（翻攝自IG）曾有工作人員透露，庭瑄把愛情當成全世界。（翻攝自IG）

陳柏霖曾因《我可能不會愛你》在2012年贏得金鐘獎戲劇節目男主角獎，當時很多女性觀眾都期盼身邊有一位如同陳柏霖角色的「大仁哥」相伴，不過隔年他就和庭瑄一起參演了電影《變身》，兩人也傳出是因這部電影產生情愫，他成為庭瑄「唯一的大仁哥」，儘管演藝圈俊男美女戀情分分合合很常見，但庭瑄成為陳柏霖的女友後，一路相戀到現在，甚至傳出今年計畫結婚的好消息，粉絲都充滿祝福。

陳柏霖在社群的每則發文，幾乎都能看到庭瑄去按讚。（翻攝自IG）陳柏霖在社群的每則發文，幾乎都能看到庭瑄去按讚。（翻攝自IG）

曾有工作人員透露，Popu Lady成員中，各自有不同的工作企圖心，唯有庭瑄「愛情是她的全世界」，鮮少看見她有什麼新的影視或唱片作品，和陳柏霖相戀後，僅想當他身後的女人，默默支持他，一直以來，只要陳柏霖在社群發文，無論什麼樣的內容，庭瑄絕對會去按讚，網友有兩種解讀，一是她對陳柏霖完全支持，不管發什麼都好讚；另一方面其實也有點「宣示主權」，因為多年來兩人完全不會在社群放閃放合照或高調互動，唯有庭瑄悄悄去陳柏霖每則發文按讚，可以展現她對陳柏霖始終如一的支持，也讓兩人之間有公開的「連結」。

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