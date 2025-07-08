仙塔律師出入富商飯局 爆軍官熱烈追求

仙塔律師發布照片看出她胸口、手臂上有多處刺青，大多都是圖騰，只有胸口的刺青看似文字。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師「仙塔律師」李宜諪因涉入靈骨塔詐騙案，訊後以70萬元交保，1日在社群平台發文道歉，認了處理案件上有瑕疵，但強調不認識詐騙集團，獲不少網友粉絲支持力挺。

今年27歲的仙塔律師外型亮眼，據了解，她早已打進台北時尚名媛圈，有一說近來多次出入地產富商飯局，有名媛貴婦私下爆料，多位有身分地位的富商對仙塔律師熱烈追求，為了博取芳心，爆出有位軍官送出一整年12份禮物，裡面都是名牌包包。

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她年僅27歲外型亮眼。（翻攝自仙塔律師臉書）

仙塔律師在網路竄紅，主打「正義人設」形象，卻被台北地檢偵辦靈骨塔詐騙案時發現有涉案嫌疑，且她也是該起詐騙案吳姓主嫌辯護律師，雖然年僅27歲，IG帳號已有22.1萬人追蹤，近來每每發布影片也有數10萬觀看，因此成為網紅律師。

她不似一般律師給人死板感覺，從發布照片當中也可看出她胸口、手臂上有多處刺青，大多都是圖騰，只有胸口的刺青看似文字。仙塔律師過去曾大方公開，胸口刺青是文字「FORCE MAJEURE」，其背後意義是法律術語「不可抗力」之議，不諱言表示當初律師考試有一科目「法學英文」，她一見到這個術語時就愛上，因此特別刺在胸前。

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