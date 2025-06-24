蕭敬騰痛失「女兒」數度崩潰 老婆Summer放聲大哭

蕭敬騰痛失愛犬嘎逼。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰的愛犬嘎逼不幸病逝，得知噩耗的當下，他與老婆Summer放聲痛哭，情緒一度崩潰，無法完成原定的工作彩排，遺憾地說：「畢竟她是我的孩子。」今天決定忍痛告知親友噩耗。

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老蕭透露，在出發工作的前幾天，嘎逼就因為身體不適住院，本來以為病情尚在控制中，沒想到要演出的總彩排當天，工作人員急忙找人通話，Summer當下抱頭直喊「不要」，夫妻倆心頭一沉，覺得狀況不對，立刻回撥電話。

老蕭心想「無論什麼情況都要搶救」，無奈同事卻表示：「已經搶救很多次了」，讓他徹底潰堤，與Summer在休息室痛哭，未能完成當天的總彩排，連在演出當天都數度崩潰。

完成演出的隔天，老蕭立刻搭最早的班機回到台灣，要處理嘎逼的後事，對於痛失摯愛，他表示：「我們正在習慣家裡少了嘎逼的日子，其他小朋友也在找、在問，畢竟她是家裡體型最大的寶貝，我們整個家都需要時間。」

老蕭透露分享這段心情，不是想影響大家，而是想讓支持他的朋友知道嘎逼的離去，「願在天堂的嘎逼，開開心心、快快樂樂、遠離病痛。」

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