晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭敬騰痛失「女兒」數度崩潰 老婆Summer放聲大哭

蕭敬騰痛失愛犬嘎逼。（翻攝臉書）蕭敬騰痛失愛犬嘎逼。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰的愛犬嘎逼不幸病逝，得知噩耗的當下，他與老婆Summer放聲痛哭，情緒一度崩潰，無法完成原定的工作彩排，遺憾地說：「畢竟她是我的孩子。」今天決定忍痛告知親友噩耗。

相關新聞：康康出事了！內湖躲死劫差點被車撞 財產分配曝光全給她

老蕭透露，在出發工作的前幾天，嘎逼就因為身體不適住院，本來以為病情尚在控制中，沒想到要演出的總彩排當天，工作人員急忙找人通話，Summer當下抱頭直喊「不要」，夫妻倆心頭一沉，覺得狀況不對，立刻回撥電話。

老蕭心想「無論什麼情況都要搶救」，無奈同事卻表示：「已經搶救很多次了」，讓他徹底潰堤，與Summer在休息室痛哭，未能完成當天的總彩排，連在演出當天都數度崩潰。

完成演出的隔天，老蕭立刻搭最早的班機回到台灣，要處理嘎逼的後事，對於痛失摯愛，他表示：「我們正在習慣家裡少了嘎逼的日子，其他小朋友也在找、在問，畢竟她是家裡體型最大的寶貝，我們整個家都需要時間。」

老蕭透露分享這段心情，不是想影響大家，而是想讓支持他的朋友知道嘎逼的離去，「願在天堂的嘎逼，開開心心、快快樂樂、遠離病痛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中