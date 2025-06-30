【12星座一週運勢6/30～7/6】天蠍遇大舞台勇敢上！魔羯正偏財雙收

邁入2025下半年第一週，星座專家「安德魯的賤聲房」分別給12星座不同建議！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕準備好迎接星期一了嗎？暑期展開，有些計劃正準備大展拳腳，想借宇宙力量順利推動，快速掌握星座命定色和旺運數字，也許能帶來好兆頭！

2025正式邁入下半年，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週星象有2大重點：一是7/4金星進雙子座，金星掌管愛情、美感、金錢，一進雙子座，「戀愛靠嘴巴」的時期正式開跑，愛情世界宛如Talk Show現場，講話會撩就上位；另一則是7/5海王星逆行雙魚，會—直持續到12月，海王星一逆行，就像夢境的玻璃突然碎了，對充滿詩意又感性的雙魚來說，並非壞事，因為你終於看清真相。

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（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈ 牡羊座

．工作：你衝得快沒錯，但細節亂成一團，簡報不要再有錯字啦，主管都快氣瘋了。然後你還愛頂嘴。

．財富：看到喜歡的東西就立刻刷卡，冷靜點，理性已經離家出走了。

．桃花：你以為你在開玩笑，人家以為你要追他，全場尷尬。

．健康：肩頸硬到像大理石磁磚，確定不起來多動動。

．幸運色：橘紅色

．幸運數字：7

♉ 金牛座

．工作：全世界都相信你可以，你自己還在懷疑自己，拜託醒來，牛了那麼久了還不承認自己能打？

．財富：副業、點子、投資…你隨便動一下都能賺，真的是躺著都贏別人。但要小心不熟的人打你的算盤。

．桃花：你心裡已經有感覺了，但臉上一點都看不出來，裝得太自然，小心也單身得很自然。

．健康：再不動你就要跟沙發融合了，起來動一動好嗎？。

．幸運色：太陽紅

．幸運數字：6

♊ 雙子座

．工作：你的腦超快，但手腳跟不上，行程一直搞錯你不累嗎？

．財富：花錢像開Party，快樂歸快樂，月底會哭。

．桃花：金星來加持，這週你講什麼都有人想回家當你老婆／老公。本週的行走費洛蒙是你。

．健康：聲音操過頭就爆音，你的聲帶不是鐵打的。小聲一點避免失聲。

．幸運色：亮黃色

．幸運數字：3

♋ 巨蟹座

．工作：本週的細節魔人，你的吹毛求疵幫你拿下很多機會。

．財富：心情不受控就花錢買快樂～買完更差，惡性循環請停止。

．桃花：你明明很需要被愛，卻不講，人家根本不知道你在等他撩。

．健康：因為壓力有很多過度放縱的行為，失眠情況比較嚴重，麻煩按摩安排起來。

．幸運色：水藍色

．幸運數字：2

♌ 獅子座

．工作：突然爆一個好表現，你自己也有點嚇到，不要飄，低調才能讓你更順利。

．財富：投資群組、快速致富，這週特別多騙子，腦袋千萬要清醒。

．桃花：嘴砲王是你，突然就撩起來了。容易在網路上發展戀情。

．健康：眼睛已經在跟你抗議了，別一直盯著螢幕不休息。

．幸運色：耀眼金

．幸運數字：12

♍ 處女座

．工作：水準依然在線，但你人不在！職業倦怠讓你沒有成就感，趕快找一些「討皮痛」的艱難任務吧！

．財富：正財穩穩成長，努力值＝回報值，誰說付出沒好事？

．桃花：你太理性了，把好好的曖昧自己推開，沒人能接近你。是打算出家？

．健康：斷網、冥想、關飛航，這週適合心靈大掃除。

．幸運色：米白色

．幸運數字：9

♎ 天秤座

．工作：只要你開口提案，大家都買單，這週真的帥一波。

．財富：靠講話、寫字、靠腦袋賺錢，簡直才子才女上身，職場紅牌非你莫屬。

．桃花：會喜歡上「腦袋有料」型，曖昧變得超像在辯論社戀愛。

．健康：坐姿亂七八糟，腰快歪掉，起來動一下好嗎？注意姿勢不良引起的傷害。

．幸運色：粉紫色

．幸運數字：11

♏ 天蠍座

．工作：你只想安靜做事，偏偏大家把你推上指揮台，你又剛好表現不錯，本週不要太謙虛，有舞台就大膽上。

．財富：賺得不少，花也不手軟，重點是你愛請客，不小心當盤子。

．桃花：舊人突然現身傳訊息，你的心有點亂了……想清楚再回。

．健康：冷氣吹太多，喉嚨開始抗議，小心因溫差而感冒。

．幸運色：墨綠色

．幸運數字：1

♐ 射手座

．工作：你腦裡有300個想法，但只做半個就分心，先做完一件再說吧！

．財富：想換新手機新衣服、新人生，但口袋似乎不太飽，請好好控制花錢的慾望。

．桃花：講話太快太直，喜歡一說出口就毀了，全劇終。

．健康：暴飲暴食很爽，胃痛的時候就不要怪別人。

．幸運色：迷幻黑

．幸運數字：10

♑ 魔羯座

．工作：你最近腦子都在規劃未來，但腳步放很穩，這種沉穩超加分。

．財富：正財靠自己，偏財靠朋友幫你開路，有人會介紹好資源。

．桃花：出現那種「不講情話但做很多」的對象，同頻共振易產生愛的火花。

．健康：身體有點卡，筋骨要拉一拉，不然你會卡到臉臭。

．幸運色：灰藍色

．幸運數字：5

♒ 水瓶座

．工作：想法很多，但拖延症超嚴重，麻煩按表操課，容易在不需要的地方用心，需要的地方分心。

．財富：投資自己變得特別大方，這週課程、書籍都會讓你花錢。

．桃花：朋友突然有點可愛，曖昧從「欸你還沒睡喔？」開始。

．健康：作息亂七八糟，小心免疫系統下降。

．幸運色：湖水綠

．幸運數字：4

♓ 雙魚座

．工作：你今天寫報告，明天在神遊，請保持專心，本週主管容易盯上你。

．財富：這週很容易「花一筆你以為不會花的錢」，注意突發破財。

．桃花：你沉迷幻想100分，現實可能只值30分，請找個清醒的朋友幫你判斷。

．健康：你太累了，但你還不肯睡。先睡飽，再談人生好嗎？

．幸運色：淡粉藍

．幸運數字：8

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