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娛樂 最新消息

不是馬後炮！早算到緬甸地震？詹惟中再示警「還有重大災難」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕緬甸28日下午發生強震，規模後來上修到8.2，泰國等周邊國家也重創。對此，命理師詹惟中於社群表示，他在去（2024）年出版的書中就曾預言災害，直指這些都是因為「因果」，並再示警夏季恐有災難發生。

詹惟中去年在書中曾預言全球有地震災害。（資料照）詹惟中去年在書中曾預言全球有地震災害。（資料照）

詹惟中昨（28日）於臉書撰文，坦言自己非常相信老祖宗留下的智慧，認為加州火燒、韓國火燒及緬甸地震，這些都是前「因」。然而，災情都是房子倒塌，他指出，紫微斗數裡頭所說的太陰星就是房子，而今年正好是「太陰星化忌」，因此近期都正好是跟房舍有關的災難。

緬甸28日下午發生強震。（歐新社）緬甸28日下午發生強震。（歐新社）

詹惟中強調，他不是馬後炮，去年在書上就已經寫了，「40年來我不曾停止過，一直用時間生命去看老祖先的智慧，你們知道了嗎？」另一篇貼文更強調是要提醒大家遠離災難，並解釋「有什麼好質疑的？也只能再次為大家不斷的做預防跟提升」，除了會幫受難者祈福，更希望大家遠離危機、平安幸福。

詹惟中再示警颱風恐帶來危害。（翻攝自臉書）詹惟中再示警颱風恐帶來危害。（翻攝自臉書）

詹惟中在留言區寫道「預防暑假前後的大颱風造成房舍的嚴重倒塌」，讓不少網友認為，他是在暗示未來恐發生災情。他在書中也提到，「2025年還會有重大地震災情，而且是全球各地都有可能發生」，颱風帶來的災情，以及房子的大小事，例如家電或屋內設備損壞、漏水漏電等狀況，都要格外注意

☆民俗說法僅供參考☆

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