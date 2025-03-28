李泳知炸翻高雄！脫口ㄎ字國罵 台上嗨到「菸酒都來」

李泳知在高雄櫻花季熱力開唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（28日）首日的壓軸嘉賓是韓星李泳知，這是她第一次來到高雄，演唱《Smoke》（抽菸）等夯曲之外，還在台上喝酒，被笑簡直是「菸酒都來」。

李泳知在9時許終於登場，她表示高雄是個很熱情、溫暖的地方，還稱自己是有備而來，「我很漂亮對吧？我今天很努力，你們知道我今天準備什麼嗎？我很努力化妝，希望漂漂亮亮！來特寫！」結果鏡頭真的大特寫，李泳知大喊「水啦」，才剛學就很會用。

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李泳知邀請女粉絲一起上台演唱。（讀者提供）

她全場中文不斷，說了包括「謝謝」、「對不起」、「沒關係」、「好吃」等話，她表示不知道為什麼那麼喜歡「好吃」這個詞，笑說「應該是我吃了很多飯吧」。她還忍不住脫口「ㄎ」開頭的台式髒話，笑翻眾人。李泳知本來還想說「想死嗎？」的中文，結果發音不正確，翻譯老師當場提醒她，她才流利且耍狠說出「想死嗎？」

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李泳知演唱《NOT SORRY》到一半，突然喊卡，並向台下粉絲喊話「說中文、說英文都可以，只要你想要」，接著要求後台拿來一支麥克風，邀請粉絲一起合唱。演唱《Small girl》時，李泳知化身老師教大家唱歌，這時台下有位女粉絲舉著「我可以挑戰D.O.的部分」，結果被李泳知評價「我很喜歡，但妳還需要再練習，下次再來」，並拍手給與她鼓勵。

李泳知與女粉絲擁抱，十分溫馨。（讀者提供）

在安可之前，李泳知學會了「約定」打勾勾的中文，要大家等等安可時就喊「約定」，果然台粉也跟著照做。不過李泳知似乎迫不及待，很快就再出來，表演與SEVENTEEN合作的《Fighting》、以及Dynamic Duo的《Smoke》，為演出畫下完美的句點。

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