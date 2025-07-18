網美赴馬遭警勒索陪酒 駐馬代表處積極介入 5黑警隔日落網

根據馬國官方公文說明，案發於7月17日凌晨1時41分，八打靈再也警區接獲台灣籍女子於網路平台的相關貼文，內容指她在當地遭警員攔查，並疑似被恐嚇勒索。（記者劉詠韻翻攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者劉詠韻／綜合報導〕台灣網紅妍兒日前至馬來西亞首都吉隆坡旅遊，卻遭到當地員警勒索高達一萬馬幣（約新台幣七萬元），甚至被要求打開銀行App查看帳戶餘額，甚至在警局內被多名員警搭訕、性騷，案情曝光掀起台、馬兩地高度關注。台北駐馬來西亞代表處接獲通報後，隨即要求馬國警方儘速徹查；馬國警方今（18）日證實，已有5名涉案員警被捕。

根據馬國官方公文說明，案發於7月17日凌晨1時41分，八打靈再也警區接獲台灣籍女子於網路平台的相關貼文，內容指控她在當地遭警員攔查，並疑似被恐嚇勒索。警區隨後發表聲明，強調對此案高度重視，絕不姑息任何濫用職權、趁機勒索、損害警隊名譽的行為，無論受害者是否為外籍人士，都將依法嚴辦。後續將依據《刑事法典》第384條（勒索罪）展開調查。

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根據馬國官方公文說明，案發於7月17日凌晨1時41分，八打靈再也警區接獲台灣籍女子於網路平台的相關貼文，內容指她在當地遭警員攔查，並疑似被恐嚇勒索。（記者劉詠韻翻攝）

台北駐馬來西亞代表處人員接獲受害人通報後，第一時間已主動聯繫取得相關資料及對話記錄後，立即正式向馬國皇家警察要求儘速展開調查；此外，甲洞區國會議員林立迎亦親自聯絡當事人，並表示願意協助報案及追蹤警方進展。

妍兒接受本報電訪時回應，起初打給外交部尋求幫助，外交部則請她轉尋駐馬辦事處；駐馬辦事處了解詳情後隨即展開積極處理，並在馬國議員的協助下通報當地警方，當她知悉涉案員警身分已被確認，如今終於放下心頭大石，並感謝我駐馬代表處及馬國警方的辦案效率。

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