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娛樂 最新消息

幻藍小熊汗水滴眼睛！八三夭長袖現身高雄：一看就知道台北人

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（28日）登場，八三夭、幻藍小熊等人輪番上陣，剛從韓國回台的幻藍小熊直呼高雄好熱，采甄笑說汗水滴到眼睛，只好不停wink緩解不適。采甄媽媽今天也在台下力挺，不過采甄笑說汗水進到眼睛，根本沒看到媽媽，十分逗趣。

在韓國出道的台灣新生代女團幻藍小熊。（寬寬整合行銷提供）在韓國出道的台灣新生代女團幻藍小熊。（寬寬整合行銷提供）

今天打頭陣的是從韓國出道的台灣新生代女團「幻藍小熊」，她們一連唱跳多達7首歌，包括出道曲《COCOCO》以及新歌《OH!》，台下粉絲也賣力應援，氣氛熱烈。由於高雄早上氣溫超過30度，才剛從韓國回來的女孩們有些不習慣，還因為汗水滴進眼睛，采甄用「眨眼wink」緩解不適，順利度過難關。同樣熱到不行的還有「八三夭」的劉逼，他竟然以長袖在高雄演出，笑說：「看我穿長袖就知道我是台北人！」

「新一代國民女友」163braces自彈自唱多首夯曲。（寬寬整合行銷提供）「新一代國民女友」163braces自彈自唱多首夯曲。（寬寬整合行銷提供）

近期以一首《小船》在網路上洗腦一眾網友的「新一代國民女友」163braces，用甜美清新的嗓音為舞台注入戀愛的氣息，自彈自唱多首夯曲，讓台下觀眾紛紛「暈船」無法自拔。本身就相當喜歡翻唱歌曲的163braces為了高雄櫻花季，更特別選擇一首相當符合活動浪漫風格的日文歌《怪獸的花歌》進行翻唱，本身就相當可愛的163braces唱起日文歌更顯元氣，讓觀眾彷彿身處動畫之中與女主角一起冒險，最後163braces邀請現場的朋友一起進行大合照，與觀眾共度了甜蜜的午後。

「瑋瑋」黃挺瑋今天也登上舞台，一連演唱5首歌曲。（寬寬整合行銷提供）「瑋瑋」黃挺瑋今天也登上舞台，一連演唱5首歌曲。（寬寬整合行銷提供）

「瑋瑋」黃挺瑋今天也登上舞台，黃氏兄弟中的哥哥哲哲驚喜親臨現場為弟弟加油，身為 YouTuber的瑋瑋誠意不輸其他歌手，一連演唱5首歌曲，粉絲也義氣相挺尖叫聲不斷。甚至還有遠從香港及馬來西亞飛來台灣，只為一睹瑋瑋在高雄櫻花季的演出，可見其人氣非凡。

美秀集團帶來多首愛情相關的熱門曲。（寬寬整合行銷提供）美秀集團帶來多首愛情相關的熱門曲。（寬寬整合行銷提供）

樂團部份，美秀集團、理想混蛋以及八三夭輪番上陣，首先美秀集團一出場就用《我要你愛》點燃氣氛，以及多首愛情相關的熱門曲《偷偷愛》、《心悶》、《擋一根》、《愛情的大壞蛋》等，道盡愛情的酸甜苦辣。吉他手修齊表示，為了配合高雄櫻花季，他們把美秀集團帶有粉色氛圍的歌曲都帶來了，也和大家分享發行7年的《電火王》及《小老婆》終於排除萬難上架至各大KTV的喜悅，主唱狗柏還在演唱到《戀人》時走下舞台與粉絲近距離接觸，撩粉無極限。

理想混蛋穿上了代表櫻花及愛情的粉色及紅色衣著。（寬寬整合行銷提供）理想混蛋穿上了代表櫻花及愛情的粉色及紅色衣著。（寬寬整合行銷提供）

說到浪漫就不得不提的理想混蛋，首次來到櫻花季的他們，穿上了代表櫻花及愛情的粉色及紅色衣著，也演唱了招牌的浪漫情歌《不是因為天氣晴朗才愛你》，並以《離開的一路上》作結，讓現場觀眾沈浸得如癡如醉。

八三夭今天嗨唱多首耳熟能詳的歌曲。（寬寬整合行銷提供）八三夭今天嗨唱多首耳熟能詳的歌曲。（寬寬整合行銷提供）

八三夭今天嗨唱多首耳熟能詳的歌曲，尤其《東區東區》把現場變成KTV，台下粉絲一起跟著大喊「東區東區」，《想見你想見你想見你》時則是掀起大合唱，主唱阿璞感受到高雄的熱情，在獻唱《我不需要每一個人都愛我》時，要全場歌迷們一起舉起手，場面十分壯觀。他們也預告，今年有演唱會的計畫，敬請期待。

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