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娛樂 最新消息

凍齡玉女與老公迎結婚11週年 蘇慧倫自爆長久秘訣：敷保鮮膜

蘇慧倫（左二）與「氣氛休息室」（右一、右二）合作新歌。（台北流行音樂中心提供）蘇慧倫（左二）與「氣氛休息室」（右一、右二）合作新歌。（台北流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台北流行音樂中心邁入五週年，蘇慧倫以生日祝賀嘉賓身分出席記者會，現場也帶來了自己與2024年「台北音樂不斷電」第一名的雙人組合「氣氛休息室」合作的新歌《心流》，她並主動向北流董事長黃韻玲報名，想來北流的市集賣二手衣， 黃韻玲馬上提議這些宣傳服可以辦展覽。

提及與北流的淵源，蘇慧倫是2020年北流開幕時，第一位站上表演廳舞台舉辦專場演出的音樂人，蘇慧倫表示：「北流對我來說，是一個非常特別、很有生命中紀念意義的地方。一轉眼五年過去，我才磨出現在這一張《輕重》新專輯，也看見這裡見證了許多音樂人、樂迷的成長。」

蘇慧倫祝賀北流五週年。（記者張釔泠攝）蘇慧倫祝賀北流五週年。（記者張釔泠攝）

她近來除了宣傳新專輯外，也即將展開《就說給我聽》Live House巡演 ，門票後天開賣，因此休閒的時間最希望自己放空，多睡覺、休息，讓腦子停不下。

被問起是不是想開啟賣二手衣的副業？蘇慧倫笑說：「我好像沒這個能力，沒有商業頭腦。」主要是工作上的衣服數量很多，會被老公念，所以動起出清二手衣的念頭，此外，被問起是否考慮上《乘風破浪的姐姐》等競演節目？她則推說沒有體力負荷 ，同事則打趣以她的個性，比較適合參加《披荊斬棘的哥哥》。

蘇慧倫祝賀北流五週年。（記者張釔泠攝）蘇慧倫祝賀北流五週年。（記者張釔泠攝）

三月初她與老公剛度過11週年結婚紀念日，但沒有特別慶祝，「剛好都在忙，不需要特別的儀式。」 至於婚姻的保鮮秘訣，她則幽默秒答：「敷保鮮膜，敷在老公頭上。」引起現場大笑。

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