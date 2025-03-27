金賽綸為7億韓圜債務哀求金秀賢 壓力大崩潰自傷

韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸之間醜聞愈演愈烈。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸之間醜聞愈演愈烈，金賽綸遺屬與《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）今（27）透過委任律師夫智碩召開記者會，公開2人交往時的Kakao Talk對話紀錄，以及金賽綸去年收到經紀公司GOLDMEDALIST催討7億韓圜（約新台幣1582萬元）違約金存證信函，最重要的是金賽綸被債務壓得喘不過氣來，還親筆寫信給金秀賢，最後卻沒有交到金秀賢手上。

《橫豎研究所》與金賽綸遺屬、韓國男星金秀賢、律師夫智碩今日召開記者會。（翻攝自YouTube）

金賽綸去年4月收到存證信函後，被巨額債務壓得喘不過氣，只好寫信哀求金秀賢，律師夫智碩表示，原本金賽綸想要親手將這封信交到金秀賢手上，因此和朋友一起拿到金秀賢聖水動的家，沒想到大樓門禁森嚴，最後沒能交到金秀賢手上，回到家後，金賽綸沮喪至極，甚至有自殘行為。

相關新聞：金賽綸閨密上《橫豎研》爆哭 怒罵前男友不是人

金賽綸在信中表達對訴訟的恐懼，並表示自己上傳兩人貼臉照只是想引起經紀公司注意，沒想到卻弄巧成拙。金賽綸並顯露出自己覺得GOLDMEDALIST的人都很可怕，離開公司之後，沒有一個人願意理睬她。

《橫豎研究所》律師夫智碩。（翻攝自YouTube）

在記者會現場的韓國媒體問及金賽綸生前是否曾經接受心理治療，夫智碩表示金賽綸曾因憂鬱症就診，但確實治療內容還要再了解。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法