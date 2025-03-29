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遭黃國昌嗆出來道歉 張雅琴怒噴「政治變色龍」：風吹兩面倒

主播張雅琴被點名《雅琴看世界》申訴案件過多，建議節目應暫時停播。（翻攝自臉書）主播張雅琴被點名《雅琴看世界》申訴案件過多，建議節目應暫時停播。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕國民黨立委翁曉玲昨（27）日質詢NCC時，點名主播張雅琴主持的《雅琴看世界》申訴案件過多，並建議節目應暫時停播。張雅琴除了在節目上強硬反擊，並邀請翁曉玲出面辯論，黃國昌今（29）日則怒轟張雅琴把媒體公器拿來幫執政政黨攻擊對手，應該向社會大眾道歉。稍早張雅琴也強力反擊。

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張雅琴28日邀翁曉玲辯論，翁曉玲懼戰以「我們不在同一個層次」回絕，張雅琴則在社群霸氣回擊：「我們當然不在同一個層次～我的層次比你高多了」而針對黃國昌今早嗆聲，張雅琴在社群直呼：「啥，為什麼周末還要戰？黃國昌跟翁曉玲本來就是一掛的，不是嗎？阿昌和翁翁竟然聯手？呃⋯張雅琴，顯然做對了什麼」。

張雅琴在文中敬告黃國昌：「別造謠抹黑我抹黃柯主席～是鍾小平說的，是鏡周刋說的，黃國昌栽贓習慣了嗎？」、「一個沒有中心思想，風吹兩面倒的政治變色龍～他還比翁曉玲弱耶」，隨即也表示歡迎辯論，「請勿咆哮，勿噴口水，有事下週一年代晚報再說，喔，今明兩天9點還是要看雅琴看世界。」

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