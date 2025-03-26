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鍾明軒稱外國人不識台灣！湯宇不忍曬「TEAM TAIWAN」暗諷

鍾明軒稱外國人不識台灣惹議。（翻攝自YouTube）鍾明軒稱外國人不識台灣惹議。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅鍾明軒近日言論再惹議，他上Youtube節目「百靈果」訪談時表示沒有收紅錢、被統戰，並提到出國後才知道好多人不知道台灣，當他提到「我們是chinese culture（中華文化）」才較有共鳴。對此，網紅阿滴、DK皆對此發表看法，蕾菈的老公湯宇也疑似發文暗酸鍾明軒。

相關新聞：鍾明軒鬼扯「外國人不知道台灣」 網挖舊影片打臉：眼界變窄

鍾明軒聲稱國外許多人不知道台灣，他介紹時都會說「我們講的是中文」、「我們是Chinese culture」、「我們有很多中華料理」，如此一來就能和其他人產生連結。

湯宇穿上TEAM TAIWAN上衣暗諷鍾明軒。（翻攝自Threads）湯宇穿上TEAM TAIWAN上衣暗諷鍾明軒。（翻攝自Threads）

湯宇在Threads上發文：「在國外介紹自己Taiwanese會沒人知道，是真的沒出過國吧……對自己認同有這麼難？」他還附上自拍照，黑色上衣印著白色的「TEAM TAIWAN」，他表示：「TEAM TAIWAN台灣人就Taiwanese誰跟你Chinese，這片土地孕育了你一輩子，一點自我認同都沒有？」。

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