「用下半身打拚」 日本體操排名第8選手轉行拍AV

新人AV女優成瀬花奈是日本新體操排名第8的好手，日前才從新體操隊引退。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕體操選手成瀬花奈是日本新體操排名第8的好手，擁有白皙皮膚、F罩杯豐滿胸部的她，日前退出新體操界，準備投身AV圈，當AV女優，用下半身打拚出自己的一片江山。

成瀬花奈練過新體操，柔軟度極佳。（翻攝自X）

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長期練習新體操，柔軟度超好的成瀬花奈當起AV女優很讓人期待，因為她柔軟度極高，可以做到許多其他女優做不出的姿勢。片商MOODYZ看上她的爆乳及蜜臀，還有她特殊的肉感，對她非常感興趣，並讓她好好展示在床上的才華。

成瀬花奈打著體育系AV女優搶攻市場。（翻攝自X）

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成瀬花奈的特色就是肉感的身材加上超軟Q的身體，搭配她F罩杯的豪乳，能帶給男性相當大的刺激感，而且肉感系性感女子很有市場，因此，肉肉的成瀬花奈的臉蛋看起來更可愛，也很討男性喜愛。

成瀬花奈擁有F罩杯豐滿胸部。（翻攝自X）

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