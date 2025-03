鍾明軒鬼扯「外國人不知道台灣」 網挖舊影片打臉：眼界變窄

鍾明軒稱「外國人不知道台灣」網看傻眼。(翻攝自IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕網紅鍾明軒近日接受節目「百靈果」專訪時脫口說出,出國後才知道許多人不知道台灣,直到自己說「我們是chinese culture(中華文化)」,才能跟大家產生連結,引起爭議。對此,有網友挖出鍾明軒昔日到國外旅遊的影片,發現他都是以「From Taiwan」自我介紹,與他受訪的言論互相矛盾,讓網友笑呼:「光速打臉」。

鍾明軒接受百靈果專訪時表示,國外許多人不知道台灣,因此不知道如何向外國人介紹自己,但是當自己說,「我們講的是中文」、「我們是Chinese culture」、「我們有很多中華料理」,如此一來就能和其他人產生連結。

對此,主持人凱莉表示,在國外講Chinese時,其他人會認為是中國,因為英文沒有區分中國與中華,且美國有許多人越來越敵視中國,所以自己會選擇與Chinese切割,沒想到鍾明軒聽後竟然要求創立新詞彙,直言「現在沒有新詞彙出來,我們就是使用『Chinese culture』」,凱莉回應,現在大家會想辦法介紹是Taiwanese,鍾明軒則認為,沒有人知道Taiwanese,不知道如何自我介紹。

鍾明軒的言論立刻掀起討論,有網友挖出他2022年首次到美國的影片,可見他被當地人詢問,「Where are you from?(你來自哪裡)」他回應,「Taiwan!」不僅如此,還有5年前他到沖繩旅遊的片段,當時還開心表示,「店員問我來自哪裡?我就會說『I’m from Taiwan』我每次一講台灣的時候他們就會很驚訝,是台灣的形象太好了嗎?」

鍾明軒昔日拍攝的影片被網友一一挖出,對比最新採訪的言論,可說是互相矛盾,自我打臉,網友看後忍不住開酸,「不是台灣在世界上能見度低,是某人的眼界越來越窄,基本上只容得下Chinese。」

