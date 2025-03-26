鍾明軒鬼扯「外國人不知道台灣」 網挖舊影片打臉：眼界變窄

鍾明軒稱「外國人不知道台灣」網看傻眼。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日接受節目「百靈果」專訪時脫口說出，出國後才知道許多人不知道台灣，直到自己說「我們是chinese culture（中華文化）」，才能跟大家產生連結，引起爭議。對此，有網友挖出鍾明軒昔日到國外旅遊的影片，發現他都是以「From Taiwan」自我介紹，與他受訪的言論互相矛盾，讓網友笑呼：「光速打臉」。

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鍾明軒接受百靈果專訪時表示，國外許多人不知道台灣，因此不知道如何向外國人介紹自己，但是當自己說，「我們講的是中文」、「我們是Chinese culture」、「我們有很多中華料理」，如此一來就能和其他人產生連結。

對此，主持人凱莉表示，在國外講Chinese時，其他人會認為是中國，因為英文沒有區分中國與中華，且美國有許多人越來越敵視中國，所以自己會選擇與Chinese切割，沒想到鍾明軒聽後竟然要求創立新詞彙，直言「現在沒有新詞彙出來，我們就是使用『Chinese culture』」，凱莉回應，現在大家會想辦法介紹是Taiwanese，鍾明軒則認為，沒有人知道Taiwanese，不知道如何自我介紹。

鍾明軒的言論立刻掀起討論，有網友挖出他2022年首次到美國的影片，可見他被當地人詢問，「Where are you from？（你來自哪裡）」他回應，「Taiwan！」不僅如此，還有5年前他到沖繩旅遊的片段，當時還開心表示，「店員問我來自哪裡？我就會說『I’m from Taiwan』我每次一講台灣的時候他們就會很驚訝，是台灣的形象太好了嗎？」

鍾明軒昔日拍攝的影片被網友一一挖出，對比最新採訪的言論，可說是互相矛盾，自我打臉，網友看後忍不住開酸，「不是台灣在世界上能見度低，是某人的眼界越來越窄，基本上只容得下Chinese。」

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