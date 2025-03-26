晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼改口部分認罪 王婉諭痛斥鬼話連篇：不讓復出剛好而已

黃子佼今低調出庭，改口部分認罪。（記者楊國文攝）黃子佼今低調出庭，改口部分認罪。（記者楊國文攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院今首度開庭，黃子佼低調出庭，改口部分認罪，對此，時代力量黨主席王婉諭不禁痛斥鬼話連篇。

相關新聞：持2259部兒少性影像！黃子佼上訴高院求免入監 怕曝光脫下又戴上口罩

黃子佼今出庭被媒體團團包圍，他上車時對鏡頭鞠躬9秒鐘，仍未說話。據悉，黃子佼承認部分兒少性剝削犯行，並請求改判得易科罰金之刑。王婉諭表示在揭發「創意私房」就發現，該平台病態之處在於它不是單純的販售偷拍影像、性私密影像，還會清楚分門別類，鉅細彌遺地公開受害者個資，她怒乎：「一切惡劣行徑，就是為了黃子佼這種噁心的高級會員。然後黃子佼現在還要繼續胡扯，說他不知道？」

王婉諭痛斥黃子佼胡扯裝傻。（翻攝自臉書）王婉諭痛斥黃子佼胡扯裝傻。（翻攝自臉書）

王婉諭直言創意私房的會員無一無辜，都是犯罪產業鍊的共犯，而直至今日，黃子佼面對被害者要求，仍不願意道歉，讓她看不下去表示：「很抱歉，台灣社會拒絕讓這種人復出，真的是剛好而已。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中