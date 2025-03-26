黃子佼改口部分認罪 王婉諭痛斥鬼話連篇：不讓復出剛好而已

黃子佼今低調出庭，改口部分認罪。（記者楊國文攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院今首度開庭，黃子佼低調出庭，改口部分認罪，對此，時代力量黨主席王婉諭不禁痛斥鬼話連篇。

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黃子佼今出庭被媒體團團包圍，他上車時對鏡頭鞠躬9秒鐘，仍未說話。據悉，黃子佼承認部分兒少性剝削犯行，並請求改判得易科罰金之刑。王婉諭表示在揭發「創意私房」就發現，該平台病態之處在於它不是單純的販售偷拍影像、性私密影像，還會清楚分門別類，鉅細彌遺地公開受害者個資，她怒乎：「一切惡劣行徑，就是為了黃子佼這種噁心的高級會員。然後黃子佼現在還要繼續胡扯，說他不知道？」

王婉諭痛斥黃子佼胡扯裝傻。（翻攝自臉書）

王婉諭直言創意私房的會員無一無辜，都是犯罪產業鍊的共犯，而直至今日，黃子佼面對被害者要求，仍不願意道歉，讓她看不下去表示：「很抱歉，台灣社會拒絕讓這種人復出，真的是剛好而已。」

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