李多慧穿小綠綠制服引男凝爭議 北一女舞蹈社長：別污化我們努力

味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧在大巨蛋球場上，換上北一女中經典的綠色襯衫制服帶來熱舞。（記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕李多慧26日於台北大巨蛋中場表演時，身穿北一女中制服熱舞，卻引起校友、表演藝術家兼OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容發文質疑「我的文化（或生活）不該被你拿來表演」，有民眾質疑「制服娛樂化」、「男性凝視」等爭議。對此，影片中北一女中舞蹈社社長留言回應，她強調社員們很珍惜能代表學校在公開場合表演機會，希望不要隨意汙化她們的努力。

一名網友發文，並附上YouTube頻道「CPBL 中華職棒」北一女舞蹈社今年4月在球場一壘側舞台表演影片截圖。（圖擷自「CPBL 中華職棒」YouTube頻道）

一名網友發文，並附上YouTube頻道「CPBL 中華職棒」北一女舞蹈社今年4月在球場一壘側舞台表演影片截圖，這名網友質疑「學生自己都在挑戰，這套制服的權威性，還有娛樂化的可能性」、「會去批評李多慧的，就只是不滿她身分和背景而已，還有無法凸顯，菁英和階級感的排他性」。

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沒想到北一女中舞蹈社社長親自回應。舞蹈社已經連續4年有幸在天母球場演出，身為表演者的我們也十分的珍惜能夠代表學校在公開場合表演、並為學校爭取榮譽的機會，因此選擇穿上了我們最引以為傲的綠色制服，也從來沒有想過穿著這身衣服並展現我們日以繼夜準備的舞蹈表演，會被貼上「性化制服」的標籤。

北一女中舞蹈社社長坦言，這次李多慧在場上穿著我們學校的制服表演所引發的爭議，包含我在內的所有社員都沒有發表過任何意見與批評，更沒有想到我們認真準備、練習了一年的舞蹈會被與這件事牽扯在一起。

北一女中舞蹈社社長強調，穿著北一女中的制服，是因為我們希望穿上最能代表我們，且最具有標誌性的服裝，絕非在挑戰這身制服「娛樂化的可能性」，也希望您可以不要隨意的污化我們的努力，以及這個對我們來說意義重大的舞台。

魏琬容27日於Threads發文肯定李多慧的舞蹈表現，並指出力度、節奏與編排都不錯，但直指「我的文化（或生活）不該被你拿來表演」，指出當把不屬於自己的文化元素拿來表演時，應思考被呈現群體的感受、社會為何偏好這類演出，以及舞蹈形式是否容易流於片面。更反問，若只是單純演出，「為何選北一女制服、不是建中制服？」

有女網友指出，「我不是北一女的校友，這舞蹈編排也沒有過分的地方，但是覺得穿著高中制服在這種明顯男凝（男性凝視）的場合，真的會深化、正常化戀童社會。」

另，李多慧27日回應：「感謝大家關心，這次演出是配合臺北城市主題策劃的舞臺，以青春與活力表達臺北地方特色，為現場觀眾呈現不同感覺的助威舞臺。相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」

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