愛莉莎莎遭控只給1％收益！瑜珈大師再開砲「來台住她家、她卻住飯店」

愛莉莎莎（左）近日遭曾合作過的尼泊爾瑜珈大師拉傑（中）踢爆分潤爭議。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛莉莎莎近日遭曾合作過的尼泊爾瑜珈大師拉傑（Raj Karmayogi）踢爆分潤爭議，被控合作課程僅分得1%收益，雙方隔空交火。然而，拉傑昨（2日）深夜再加碼爆料，稱雙方合作初期來台灣時，原先安排入住五星級飯店，卻遭臨時改為入住愛莉莎莎家中，並預告未來還有更多故事將陸續公開。

拉傑昨日深夜在Instagram限時動態發文表示，愛莉莎莎在前往尼泊爾學習瑜珈期間，原本是他們相當重視的學生，但來到台灣合作後卻出現變化。拉傑聲稱當時來到台灣後，原本是被安排入住五星級凱撒飯店（Caesar Park），不過愛莉莎莎認為費用過高，因此改為安排入住她的家中。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，拉傑更進一步指稱愛莉莎莎家中環境並不整潔，自己一踏進去就感受到不舒服的氛圍，而愛莉莎莎當時則試圖說服他入住，甚至表示可以在家中看Netflix等。拉傑還聲稱，愛莉莎莎最後卻自己入住飯店，理由是這樣對她比較方便。

除了住宿安排外，拉傑還指控愛莉莎莎之後曾試圖刪減早餐預算，稱每日約1000元台幣的早餐費用都遭質疑過高，因此感到相當不合理，雙方也因此逐漸產生摩擦。

針對愛莉莎莎的行徑，拉傑也再度以「蛇（snake）」形容並表明「There will be all the stories, stay tune.（還有更多故事，敬請關注）」預告未來將持續公開合作期間更多細節。不過，目前相關說法均為拉傑單方面陳述，愛莉莎莎尚未針對最新指控進一步回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法