售票平台表態「一個中國」引爆反彈！台灣網友火大灌爆：Taiwan is Taiwan

〔記者邱奕欽／台北報導〕專為粉絲與娛樂活動打造的全球性線上售票平台Fantopia，提供演唱會、見面會等官方授權售票服務，未料昨（29日）卻因公開表態支持「一個中國原則」，並聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，引爆大批台灣網友不滿情緒，相關聲明曝光後迅速掀起爭議。

售票平台Fantopia表態「台灣是中國領土不可分割的一部分」引爆大批台灣網友不滿情緒。（組合照，翻攝自Threads）

Fantopia以簡體中文在Threads寫下「聲明」表態，針對近日網路上關於政治立場的討論，公司「堅定不移地擁護一個中國原則，明確且堅決地確認台灣是中國領土不可分割的一部分」，並強調作為全球化公司，始終致力於尊重及遵守相關法律法規與國際共識，而聲明落款為Fantopia官方團隊，日期則為2026年5月29日。

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由於Fantopia長期提供演唱會、見面會等娛樂活動售票服務，此番政治表態隨即引發許多台灣網友反彈，紛紛怒火中燒灌爆留言區，「身為台灣人的你確定還要購買這個通路的東西嗎？」、「Taiwan is Taiwan，台灣、中國一邊一國、互不隸屬」、「我承認一個中國、一個台灣，台灣中國一邊一國」、甚至嘲諷「你要用簡體還是繁體字倒是統一一下啊！」、「翻牆來台灣人最多的平台討罵」、「是國際共識還是中國共識？留友避雷。」

除此之外，更有不少網友也將焦點放在Fantopia發聲的平台選擇上，認為聲明發布於中國網友無法使用的平台相當諷刺，紛紛留言「留友看，聲明發在中國不能用的平台，真有趣」、「垃圾聲明中國人根本看不到」「跟你同一個立場的人又看不到，好好笑欸。」、「發在這黨根本看不到，有夠蠢！」相關討論持續延燒，Fantopia此次政治立場表態也在台灣網路上掀起不小波瀾。

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