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娛樂 最新消息

6月「雙吉星」攜手連動！4星座躺著數錢、8行業財氣大開

不用再羨慕別人！命理專家點名「這4星座」6月財運旺到不行。（本報製圖）不用再羨慕別人！命理專家點名「這4星座」6月財運旺到不行。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕6月將至，占星界也迎來重磅喜訊！象徵財富吸引力的第二大吉星「金星」，與影響財富格局的第一大吉星「木星」，將一前一後罕見地同步從巨蟹座移動至獅子座。

命理專家塔妮婭老師表示，當兩大吉星位移，社會整體的消費與投資氛圍將轉向「花錢享受與投資生活」，其是以下兩大領域產業，將因吉星加持而迎來擴張好運：

．巨蟹領域：教育保育、照護療癒、餐飲食品、居家設計。

．獅子領域：娛樂演藝、奢華時尚、遊戲體育與休閒產業。

【6月財運王．最強4星座】

➤TOP 1 雙子座：正財爆棚、資產大增

恭喜雙子登頂！個人實質收入與資產將顯著增加，賺錢實力有目共睹，物質生活迎來豐足富裕的巔峰！

➤TOP 2 射手座：偏財驚人、資金湧入

本月偏財運強勢！投資理財有望大獲利，或是能幸運迎來保險理賠、他人資助等額外資金流入。

➤TOP 3天秤座：事業帶財、成就解鎖

創業者本月收入亮眼，一般上班族則會因為社會成就，帶來實質的財富回報，名利雙收！

➤TOP4水瓶座：職場發光、正財穩健

本月在職場工作上能充分發揮所長，專業實力備受肯定，優異的表現將直接轉化為實質的金錢回報。

（請同時參考上升和太陽）

塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

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