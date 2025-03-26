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土耳其人圖佳被融融威脅憂地位不保 驚吐2個月暴瘦7公斤

《自由的旅行者》主持人融融，特別把節目名刺在手臂上。（八大提供）《自由的旅行者》主持人融融，特別把節目名刺在手臂上。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《自由的旅行者》今舉辦記者會，主持人融融為了節目特地刺青，將節目名稱刻在手上，這次與土耳其好友圖佳一起出發，目標是「胖5公斤再回台」，她興奮表示最期待體驗土耳其油脂摔角，而圖佳則笑說自己不會下場，但會負責幫忙抹油。

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融融為節目拚上「身體」，特地刺青將節目名稱刻在手臂，笑說：「這是我從小學六年級的夢想，如今真的實現了！」這次他與土耳其好友圖佳同行，目標是「胖5公斤回台」，並挑戰當地最獨特的文化體驗。

圖佳（左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（右）品嚐手藝。（八大提供）圖佳（左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（右）品嚐手藝。（八大提供）

身為知名旅遊YouTuber，融融這次首站來到土耳其，將透過節目深入探索當地風情。圖佳笑說：「這趟旅行的重點就是吃，希望回台灣時，我們兩個人都能胖個5公斤！」融融則無奈回應：「雖然不想胖，但土耳其美食真的太強大了！」

除了美食，融融也將體驗土耳其傳統「油脂摔角」，這是他最期待的項目之一：「過去自己去土耳其時，沒機會參加，這次能透過節目讓台灣觀眾一起見證，真的很興奮！」而圖佳則趕緊撇清：「這部分只有融融會上場，我負責幫他抹油就好！」

《自由的旅行者》首趟外景將前往土耳其，圖佳以搭檔身分帶領大家一探家鄉特色。（八大提供）《自由的旅行者》首趟外景將前往土耳其，圖佳以搭檔身分帶領大家一探家鄉特色。（八大提供）

此外，圖佳還透露，這趟旅程他最緊張的竟是「家族的單身表姊妹」。他說：「我家族的女生很喜歡亞洲男生，平常我是家族裡最帥的，這次多了融融，我的地位可能不保！」為此，他還特地在兩個月內瘦了7公斤，笑說：「雖然現在胸肌沒融融大，但至少有點形狀了！」

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