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娛樂 最新消息

20年《世界第一等》悄收攤 電視台證實新節目接棒

JR紀言愷（右）、卞慶華去年接下主持棒，前往菲律賓體驗海島生活。（八大電視提供）JR紀言愷（右）、卞慶華去年接下主持棒，前往菲律賓體驗海島生活。（八大電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大旅遊節目《世界第一等》於2005年開播，至今已有20年，去年最新一季由JR紀言愷、卞慶華主持，兩人還前往菲律賓體驗海島生活，未料節目日前悄悄收攤，將有新節目接棒，對此電視台也證實，將與旅遊YouTuber融融跨界合作，推出全新旅遊外景節目《自由的旅行者》。

長壽外景節目《世界第一等》拍攝地點遍及全球，主持人上山下海到各地了解風土民情，第一代主持人「小馬」倪子鈞更憑藉該節目拿下2010年金鐘獎「行腳節目主持人獎」，這之後包含楊子儀、唐振剛、張善為、王少偉、盧學叡、楊一展、鄒承恩等歷代主持人，也各擁鮮明主持風格。

《世界第一等》前天宣布粉絲專頁改名公告，將由全新旅遊節目《自由的旅行者》接棒，主持人則由YouTuber融融接下，以公路自駕旅行、五感體驗等獨特觀點與視角，延續《世界第一等》冒險探索的精神，未來將由融融帶領觀眾環球深度旅行。

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