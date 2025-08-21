晴時多雲

娛樂 最新消息

余苑綺3年不曾入夢 余祥銓網曝：讓人鼻酸

余筱萍（後排左起）、余苑綺、 李亞萍；余祥銓（前排左）、余天。（翻攝自臉書）余筱萍（後排左起）、余苑綺、 李亞萍；余祥銓（前排左）、余天。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人余天、李亞萍次女余苑綺今（21）過世3週年，余祥銓忍不住在網上發文曝光家人前往祭拜，除了眼見白髮人送黑髮人辛酸，他更透露余天悲訴：「我們全部人都有夢過二姐（姊），只有他沒有」。

余家人一同祭拜已過世的余苑綺，余祥銓在網路發文表示：「時間好快，3年了，爸爸（余天）今天講的話好讓人鼻酸，他說我們全部人都有夢過二姐（姊），就只有他沒有……」。

余天（右）、李亞萍夫妻在余苑綺過世3週年，全家出動祭拜余苑綺。（翻攝自Threads）余天（右）、李亞萍夫妻在余苑綺過世3週年，全家出動祭拜余苑綺。（翻攝自Threads）

余祥銓猜測貼心的余苑綺應該是不忍心看到余天為她難過，因為余苑綺非常愛余天，更一心想要余天過得好，不希望自己的死亡打擊余天，也不響打擾余天。貼文一出，無數網友感到鼻酸，希望余家的人都能好好保重身體。

余苑綺因胰臟癌過世，享年39歲。（翻攝自臉書）余苑綺因胰臟癌過世，享年39歲。（翻攝自臉書）

余苑綺因直腸癌病逝，享年39歲，姊姊離世後，余祥銓彷彿一夜長大，言行舉止都比過往成熟許多。余苑綺剛過世時，余祥銓花很多時間陪伴她的一雙子女，被讚「最好舅舅」。後余天二女婿「Gary」涉嫌為詐騙集團車手主腦，遭判2年徒刑，緩刑5年，環形期間須接受保護管束、義務勞務及法治教育。余天、李亞萍夫妻原想爭取外孫、外孫女撫養權，經過司法程序後，協議一週可回余家2次。先前爆出余家人已10個月沒見到余苑綺子女，當時余祥銓亦眼眶泛淚喊話：「舅舅和舅媽都很想你們」。

余祥銓在余苑綺過世後一夕成熟。（資料照，記者陳逸寬攝）余祥銓在余苑綺過世後一夕成熟。（資料照，記者陳逸寬攝）

