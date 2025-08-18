【12星座一週運勢8/18-8/24】不怕鬼月！收拾爛攤子＆人生排毒…旺運色+吉利數字一次看

鬼門開的第二天是西元曆8月24日，正巧遇上處女座新月，這股能量就像是宇宙突然發了一條限時動態，告訴我們：「是時候打破常規、迎接新事物了！」（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週遇上農曆7月鬼門開，坊間傳言好兄弟「晚放暑假，會更餓更凶」，對此說法，星座專家安德魯的賤聲房從星象觀測認為，鬼門開的第二天是西元曆8月24日，正巧遇上處女座新月，它將會啟動雙子座天王星的能量，「這可不只是單純的月亮變化，而是準備要為我們帶來一場充滿驚奇與變革」！

安德魯強調，處女座新月是「收拾爛攤子跟人生排毒的好時機」，這股能量就像是宇宙突然發了一條限時動態，告訴我們：「嘿嘿嘿！是時候打破常規、迎接新事物了！」所以，準備好迎接意料之外的好消息，或是那些突然冒出的新想法吧！

切記，本週開運關鍵詞就是：「計畫是用來被推翻的」，別忘了，Plan B要隨時準備好，Plan C也最好放口袋！

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）



♈牡羊座

．工作：充滿衝勁的一週，但要小心不要因為過於急躁而忽略細節。靈感多到像壞掉的爆米花機狂噴，但方向亂得像GPS失靈，衝到最後發現是死路！

．財運：投資方面需要謹慎，不宜冒險。小錢像撒鹽一樣往外飛，大錢快點先用鐵鍊鎖起來。

．桃花：偶爾的火花，需要多一點耐心來經營。遇到讓你心跳180的對象，請特別小心，這不是真愛，是來討債的。

．健康：容易因為粗心而有小傷，多注意安全。

．幸運色：丁香紫

．幸運數字：9

♉金牛座

．工作：踏實穩健的一週，適合進行長遠規劃。有種效率回到高峰、像電池充滿電的fu，連主管都對你笑得真心。

．財運：穩定收入為主，不宜有大筆支出。

．桃花：桃花運不錯，踏實型對象默默靠近，請大膽嘗試！

．健康：注意代謝問題，能站就不要坐，多運動會讓你身體感覺更輕鬆。

．幸運色：森林綠

．幸運數字：6

♊雙子座

．工作：腦袋開了20個分頁，靈感像瀑布直接沖下來，自己都怕被淹死。

．財運：意外之財有機會出現，突然有人請吃飯或送你折扣碼，覺得自己像被宇宙寵愛的小皇帝。

．桃花：充滿魅力，能言善道，朋友關係突然升級，好像搭了加速電梯一下子到情感頂樓，根本來不及按停。

．健康：注意作息，別因為玩樂而犧牲睡眠，熬夜是你的死穴，別跟自己過不去。

．幸運色：電光紫

．幸運數字：5

♋巨蟹座

．工作：需要與人合作的一週，多聽取他人意見會有幫助。團隊合作有顧到，本週你絕對會輕鬆很多。

．財運：收入平穩，容易把錢花在你愛的人身上

．桃花：遠距戀愛感升溫，但訊號不穩～一直斷線重連。

．健康：生冷食物不要碰，本週一定要忌口，不然馬桶會是你的好閨密。

．幸運色：小雞黃

．幸運數字：2

♌獅子座

．工作：表現亮眼，但也要小心鋒芒太露而招人嫉妒。本週處事風格要像隔壁的大姐姐一樣親切，否則小人你會踩不完。

．財運：會有不錯的投資機會，但要謹慎評估。不要聽到穩賺就全部梭哈，那是講給小孩子聽的。

．桃花：桃花運看似強勁，但很虛，像放煙花一樣，漂亮幾分鐘就沒下文了。

．健康：多做戶外運動，曬曬太陽，對身心都有益。不要怕曬黑，多曬太陽會幫你趕走憂鬱。

．幸運色：磚橘紅

．幸運數字：1

♍處女座

．工作：充滿新氣象的一週，可以嘗試新的工作方法。不要用老方法硬幹，新方法看起來好像很冒險，但本週你要當冒險王！

．財運：收入穩定，適合制定新的理財計劃。懂得理財的人，本週會有大大收穫！

．桃花：有人聽你碎碎念還保持笑臉，直接加分入選。

．健康：注意消化系統問題，吃高纖食物。咖啡一天一杯就好了，可以嗎？

．幸運色：熾熱紅

．幸運數字：11

♎天秤座

．工作：需要多點耐心來處理人際關係，每天像拆盲盒一樣，不知道會遇到神仙還是妖怪，超刺激。

．財運：支出較多的一週，要控制好預算。

．桃花：新桃花像網路直播，人氣爆棚但真假難辨。

．健康：注意泌尿系統問題，多喝水，紅茶不是水，咖啡不是水，你應該知道齁？

．幸運色：巧克力棕

．幸運數字：7

♏天蠍座

．工作：充滿挑戰的一週，但你們有能力克服困難。本週講話慢一點，表達清楚一點，溝通部分容易踩雷！

．財運：本週適合把錢綁在身上，投資什麼的都先不要，否則…有去無回！

．桃花：桃花運不錯，但要小心隱藏在背後的秘密。

．健康：注意內分泌問題，皮膚狀況像叛逆期。

．幸運色：卡其綠

．幸運數字：8

♐射手座

．工作：貴人運強勁，多與人交流會有意想不到的收穫。麻煩走出門，機會在外面，不是在你家沙發！

．財運：有機會從海外或遠方得到好消息。有出差的機會不要放過

．桃花：突然被不在菜單上的人電到，真的是事事難料啊！

．健康：多注意肝臟健康，不宜過度飲酒。

．幸運色：紫羅蘭色

．幸運數字：12

♑魔羯座

．工作： 面臨壓力的一週，但你們的毅力是你們最大的武器。雖然壓力大，但只要你肯開口，本週會有貴人相助！

．財運：收入穩定，但要小心因為焦慮而亂花錢。

．桃花：桃花穩定，會有跟你很像的同頻對象出現，你自己都會嚇到，怎麼好像跟另外一個自己談戀愛。

．健康：注意骨骼和牙齒問題，多補充鈣質。

．幸運色：玫瑰粉

．幸運數字：0

♒水瓶座

．工作：靈感像洪水來襲，但要好好築堤，不然全崩潰！創新思維會帶來不錯的成績，但要小心過於天馬行空而脫離現實。

．財運：朋友介紹偏財機會，但要擦亮眼睛看清楚陷阱。

．桃花：充滿驚喜的一週，被完全不同價值觀的人吸引，像磁鐵互推。

．健康：注意神經系統問題，多做一些放鬆的活動，睡眠像破洞水桶，本週適合躺平補眠。

．幸運色：湖水綠

．幸運數字：4

♓雙魚座

．工作：情緒一激動，理智就像貓咪躲櫃子，怎麼叫都不出來。需要清晰的思維來處理工作，不要被情緒所影響。

．財運：容易因為同情心而花錢，要小心被利用。

．桃花：情感上比較迷茫，需要一點時間來釐清。話不要挑好的聽！

．健康：讓自己處在乾燥的環境，過度潮濕的地方，不只讓你不舒服，還會讓你生病，麻煩除濕機開起來。

．幸運色：深邃黑

．幸運數字：3

