晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢8/18-8/24】不怕鬼月！收拾爛攤子＆人生排毒…旺運色+吉利數字一次看

鬼門開的第二天是西元曆8月24日，正巧遇上處女座新月，這股能量就像是宇宙突然發了一條限時動態，告訴我們：「是時候打破常規、迎接新事物了！」（達志影像）鬼門開的第二天是西元曆8月24日，正巧遇上處女座新月，這股能量就像是宇宙突然發了一條限時動態，告訴我們：「是時候打破常規、迎接新事物了！」（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週遇上農曆7月鬼門開，坊間傳言好兄弟「晚放暑假，會更餓更凶」，對此說法，星座專家安德魯的賤聲房從星象觀測認為，鬼門開的第二天是西元曆8月24日，正巧遇上處女座新月，它將會啟動雙子座天王星的能量，「這可不只是單純的月亮變化，而是準備要為我們帶來一場充滿驚奇與變革」！
安德魯強調，處女座新月是「收拾爛攤子跟人生排毒的好時機」，這股能量就像是宇宙突然發了一條限時動態，告訴我們：「嘿嘿嘿！是時候打破常規、迎接新事物了！」所以，準備好迎接意料之外的好消息，或是那些突然冒出的新想法吧！
切記，本週開運關鍵詞就是：「計畫是用來被推翻的」，別忘了，Plan B要隨時準備好，Plan C也最好放口袋！
（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）


♈牡羊座
．工作：充滿衝勁的一週，但要小心不要因為過於急躁而忽略細節。靈感多到像壞掉的爆米花機狂噴，但方向亂得像GPS失靈，衝到最後發現是死路！
．財運：投資方面需要謹慎，不宜冒險。小錢像撒鹽一樣往外飛，大錢快點先用鐵鍊鎖起來。
．桃花：偶爾的火花，需要多一點耐心來經營。遇到讓你心跳180的對象，請特別小心，這不是真愛，是來討債的。
．健康：容易因為粗心而有小傷，多注意安全。
．幸運色：丁香紫
．幸運數字：9

♉金牛座
．工作：踏實穩健的一週，適合進行長遠規劃。有種效率回到高峰、像電池充滿電的fu，連主管都對你笑得真心。
．財運：穩定收入為主，不宜有大筆支出。
．桃花：桃花運不錯，踏實型對象默默靠近，請大膽嘗試！
．健康：注意代謝問題，能站就不要坐，多運動會讓你身體感覺更輕鬆。
．幸運色：森林綠
．幸運數字：6

♊雙子座
．工作：腦袋開了20個分頁，靈感像瀑布直接沖下來，自己都怕被淹死。
．財運：意外之財有機會出現，突然有人請吃飯或送你折扣碼，覺得自己像被宇宙寵愛的小皇帝。
．桃花：充滿魅力，能言善道，朋友關係突然升級，好像搭了加速電梯一下子到情感頂樓，根本來不及按停。
．健康：注意作息，別因為玩樂而犧牲睡眠，熬夜是你的死穴，別跟自己過不去。
．幸運色：電光紫
．幸運數字：5

♋巨蟹座
．工作：需要與人合作的一週，多聽取他人意見會有幫助。團隊合作有顧到，本週你絕對會輕鬆很多。
．財運：收入平穩，容易把錢花在你愛的人身上
．桃花：遠距戀愛感升溫，但訊號不穩～一直斷線重連。
．健康：生冷食物不要碰，本週一定要忌口，不然馬桶會是你的好閨密。
．幸運色：小雞黃
．幸運數字：2

♌獅子座
．工作：表現亮眼，但也要小心鋒芒太露而招人嫉妒。本週處事風格要像隔壁的大姐姐一樣親切，否則小人你會踩不完。
．財運：會有不錯的投資機會，但要謹慎評估。不要聽到穩賺就全部梭哈，那是講給小孩子聽的。
．桃花：桃花運看似強勁，但很虛，像放煙花一樣，漂亮幾分鐘就沒下文了。
．健康：多做戶外運動，曬曬太陽，對身心都有益。不要怕曬黑，多曬太陽會幫你趕走憂鬱。
．幸運色：磚橘紅
．幸運數字：1

♍處女座
．工作：充滿新氣象的一週，可以嘗試新的工作方法。不要用老方法硬幹，新方法看起來好像很冒險，但本週你要當冒險王！
．財運：收入穩定，適合制定新的理財計劃。懂得理財的人，本週會有大大收穫！
．桃花：有人聽你碎碎念還保持笑臉，直接加分入選。
．健康：注意消化系統問題，吃高纖食物。咖啡一天一杯就好了，可以嗎？
．幸運色：熾熱紅
．幸運數字：11

♎天秤座
．工作：需要多點耐心來處理人際關係，每天像拆盲盒一樣，不知道會遇到神仙還是妖怪，超刺激。
．財運：支出較多的一週，要控制好預算。
．桃花：新桃花像網路直播，人氣爆棚但真假難辨。
．健康：注意泌尿系統問題，多喝水，紅茶不是水，咖啡不是水，你應該知道齁？
．幸運色：巧克力棕
．幸運數字：7

♏天蠍座
．工作：充滿挑戰的一週，但你們有能力克服困難。本週講話慢一點，表達清楚一點，溝通部分容易踩雷！
．財運：本週適合把錢綁在身上，投資什麼的都先不要，否則…有去無回！
．桃花：桃花運不錯，但要小心隱藏在背後的秘密。
．健康：注意內分泌問題，皮膚狀況像叛逆期。
．幸運色：卡其綠
．幸運數字：8

♐射手座
．工作：貴人運強勁，多與人交流會有意想不到的收穫。麻煩走出門，機會在外面，不是在你家沙發！
．財運：有機會從海外或遠方得到好消息。有出差的機會不要放過
．桃花：突然被不在菜單上的人電到，真的是事事難料啊！
．健康：多注意肝臟健康，不宜過度飲酒。
．幸運色：紫羅蘭色
．幸運數字：12

♑魔羯座
．工作： 面臨壓力的一週，但你們的毅力是你們最大的武器。雖然壓力大，但只要你肯開口，本週會有貴人相助！
．財運：收入穩定，但要小心因為焦慮而亂花錢。
．桃花：桃花穩定，會有跟你很像的同頻對象出現，你自己都會嚇到，怎麼好像跟另外一個自己談戀愛。
．健康：注意骨骼和牙齒問題，多補充鈣質。
．幸運色：玫瑰粉
．幸運數字：0

♒水瓶座
．工作：靈感像洪水來襲，但要好好築堤，不然全崩潰！創新思維會帶來不錯的成績，但要小心過於天馬行空而脫離現實。
．財運：朋友介紹偏財機會，但要擦亮眼睛看清楚陷阱。
．桃花：充滿驚喜的一週，被完全不同價值觀的人吸引，像磁鐵互推。
．健康：注意神經系統問題，多做一些放鬆的活動，睡眠像破洞水桶，本週適合躺平補眠。
．幸運色：湖水綠
．幸運數字：4

♓雙魚座
．工作：情緒一激動，理智就像貓咪躲櫃子，怎麼叫都不出來。需要清晰的思維來處理工作，不要被情緒所影響。
．財運：容易因為同情心而花錢，要小心被利用。
．桃花：情感上比較迷茫，需要一點時間來釐清。話不要挑好的聽！
．健康：讓自己處在乾燥的環境，過度潮濕的地方，不只讓你不舒服，還會讓你生病，麻煩除濕機開起來。
．幸運色：深邃黑
．幸運數字：3

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中