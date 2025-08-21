晴時多雲

娛樂 最新消息

原民歌手千百惠疑似摔跤驟逝 經紀人曝光「真實離世內幕」：年紀大了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰雅族歌手千百惠8月19日凌晨因病在中國離世，享壽62歲，她1991年與中國音樂工作者高大林結婚後即入籍中國，此後未再回到台灣，原本預定近日還要出席演唱會，如今傳出噩耗，讓粉絲相當錯愕不捨。至於死因，外傳千百惠因疑似不慎摔跤，造成身體受傷影響健康，經紀人呂芳今（21）受訪時曝光真實內幕。

千百惠8月19日凌晨因病在中國離世，享壽62歲。（翻攝自微博）千百惠8月19日凌晨因病在中國離世，享壽62歲。（翻攝自微博）

千百惠於19日傳出離世消息，對於死因外界紛紛踹測疑似摔倒，造成身體受傷，進而影響身體健康。根據《三立新聞網》報導，今日千百惠合作10多年的經紀人呂芳，透過微信受訪反駁外界說法：「她之前是走路沒走好，有被勾著才摔倒，但那是5月的事情了，不影響健康。這一次她主要是突發性的疾病，至於是什麼樣的病，我們都沒有對外細說，就想成是年紀大了，腦梗、心梗這類的就是」。

千百惠經濟人呂芳曝光死因真實內幕。（翻攝自微博）千百惠經濟人呂芳曝光死因真實內幕。（翻攝自微博）

至於千百惠的生前遺願，經紀人表示千百惠一直最想做的事情就是唱歌給歌迷們聽，被問及骨灰將葬在何處，經紀人則回覆：「她家庭跟孩子都在北京，會安葬於北京，沒有運回去的計畫」。

