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心靈課程撞見Andy老師？脫口秀劇場時事哏噴發

心靈課程撞見Andy老師？脫口秀劇場時事哏噴發龍龍（左起）、黃逸豪、木星、呂紹齊演出舞台劇《喜劇擋不住—校狗也在逃》。（全民大劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕脫口秀主持人龍龍、網紅「這群人」成員木星、相聲演員黃逸豪、和劇場演員呂紹齊跨界聯合獻演《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》，由全民大劇團結合脫口秀、喜劇、劇場表演的形式製作，由荒謬到極點的校園故事展開，再連結到演員各自的真實生命經驗分享。歡鬧的氛圍夾帶各種時事熱梗連發，預計讓現場觀眾笑到「併軌」，還進一步帶給大家回憶與省思。

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該劇延續2023前版《喜劇黨不住》的投票環節，這次大改版再加碼互動，讓你決定台上四位演員的生死去留，包括「心靈課程驚見網紅」、「Andy家寧分手事件」、「網紅錫蘭開噴」、「分手擂台再現」、「海外招生」等多項時事串場，內容更新到演出前，四位演員各出奇招催票，邀你拿手機掃碼即時投。

心靈課程撞見Andy老師？脫口秀劇場時事哏噴發黃逸豪（右）、木星演出爆笑舞台劇《喜劇擋不住—校狗也在逃》。（全民大劇團提供）

《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》發想自現代的教育亂象，少子化、大學退場，學校為了招生派老師下海抓學生註冊，但學生各種搗亂、校園霸凌、想盡辦法讓老師社死，老師該怎麼出招收服他們，又不至於讓註冊率下滑，崩潰的教學生涯激發編導謝念祖創作魂，將自身真實故事放進劇場表演，盼那段經歷搏君一笑。

而劇情更由木星、龍龍、黃逸豪、呂紹齊共同創作，挖掘演員生涯中，最不堪又最荒謬的經驗融入劇情當中，並銜接校園情境喜劇成為完整的故事。《喜劇擋不住—校狗也在逃?!》將於3月28日~3月30日於水源劇場演出，購票請上opentix兩廳院系統。

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