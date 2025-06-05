林慈惠喊「家人不被放棄或遺忘」 再掀宥勝婚變疑雲

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝捲入性騷擾風波，形象重挫，外界關注也擴及其家庭，之前傳出他和妻子林慈惠早已離婚，但雙方都不回應。林慈惠今在社群平台貼出好友請客吃飯的照片，還以近日夯片《星際寶貝：史迪奇》的經典台詞為hashtag，表示「Ohana就是家人」、「家人就是沒有人會被放棄或是被遺忘」，疑似回應和宥勝的感情已經昇華成家人。

宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都是慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）

林慈惠在貼文中寫道：「你的宇宙，由你的意識創造。」她感恩生活中的每一份善意與光，並坦言：「雖然最近一直自我懷疑，找不到自己、找不到前進的方向，但還好身邊總是有溫暖圍繞，讓我知道我是一個有福之人。」

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該則貼文迅速引發關注，網友紛紛留言打氣，肯定她在風暴中心仍保持平靜與溫柔力量。有網友表示：「願妳的宇宙永遠有光」，也有人留言：「為妳加油，希望妳持續堅強自在地活著。」

宥勝與林慈惠於2016年結婚，育有一雙兒女。此次宥勝遭爆性騷擾事件，外界關注兩人婚姻是否受到影響，林慈惠雖未正面回應，但這篇貼文已讓不少粉絲猜測她目前的心理狀態。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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