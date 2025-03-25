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夢多重返宮崎縣拍片「差點破產」！反攻日本人氣暴衝

夢多（大谷主水）（左）、監製鈴木祐介出席日片《辣妹刺客 3:假期殺機》首映會。（記者王文麟攝）夢多（大谷主水）（左）、監製鈴木祐介出席日片《辣妹刺客 3:假期殺機》首映會。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》今（25）首映，第三集製作全面升級，夢多聯合前田敦子飾演資深殺手，兩人對戲默契十足。

監製鈴木祐介表示，這次特別前往宮崎縣拍攝，動作場面變得更多、強度提升，相中夢多參演的原因，除了看到夢多本身武術指導實力，也喜歡他熱情個性。

夢多分享當時到家鄉宮崎縣拍攝，就大方帶著劇組夥伴享用知名的宮崎和牛料理。（記者王文麟攝）夢多分享當時到家鄉宮崎縣拍攝，就大方帶著劇組夥伴享用知名的宮崎和牛料理。（記者王文麟攝）

正好夢多出身宮崎縣，電影還沒開拍，他就大方帶著劇組夥伴享用知名的宮崎和牛料理，花了快25萬日幣，讓夢多直喊還沒拍戲就快破產。

相關新聞：為蔡英文抱屈？夢多怒飆台灣國罵 譙爆日首相「超爛X雞X」

這次夢多演出《辣妹刺客3：假期殺機》，以演員身分登上日本各地戲院的大銀幕，成功在日本接到3部電影邀約，夢多笑說：「以前都沒人認出我，現在到新宿街頭會被認出來、被問能不能合照，以後在日本不能做壞事了！」

夢多演出《辣妹刺客3：假期殺機》後接到許多電影邀約，知名度大升。（記者王文麟攝）夢多演出《辣妹刺客3：假期殺機》後接到許多電影邀約，知名度大升。（記者王文麟攝）

監製鈴木祐介和夢多合作後培養出默契，鈴木不只是喜愛造訪台灣，對台灣電影也是如數家珍，最愛作品是殿堂級導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》和黑幫電影《艋舺》，讓夢多讚嘆，鈴木祐介看的台灣電影比他還多。

《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日全台上映。

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