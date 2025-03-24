為蔡英文抱屈？夢多怒飆台灣國罵 譙爆日首相「超爛X雞X」

夢多離日來台落地深根將20年，深愛台灣這一片土地。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍男星「夢多」大谷主水來台將近20年，深愛這片土地的他近日突為自己身為日本人向台灣致歉，更以台灣國罵怒轟日本國家元首，此言一出立刻引發網友激烈討論，認為他在為台灣前總統蔡英文抱不平。

「台灣的大家真的對不起，我們的總統超爛X雞X！」夢多身兼模特兒、節目主持人、演藝經紀、武術指導、搏擊教練等數職，離日來台落地生根已19年，深愛這片土地的他昨（23日）突在Threads上有感而發，不但向台灣民眾道歉，甚至更以台灣國罵痛批自家元首；不僅如此，夢多直言自己不能代表日本，「但是身為日本人，跟你們道歉！」此言一出更立刻揚起留言區一片激論。

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由於日媒《共同社》20日報導台灣前總統蔡英文去年5月卸任後，原本計劃於7月配合日本前首相安倍晉三逝世2週年時訪日，但日本政府因擔心中國反彈未予同意。時機敏感，夢多此番言論因此被大部分網友解讀是在為蔡英文抱屈，不過他並未承認卻也沒有否認，但針對有網友提出疑問「日本？總統？」夢多則親自回覆並更正為「首相」。

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