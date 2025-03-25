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復興實中校慶「辦在小巨蛋」林宥嘉現場開唱！民眾：一整排豪車

台北市私立復興實驗高級中學。（資料照）台北市私立復興實驗高級中學。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市私立復興實驗高級中學今（25）日於台北小巨蛋隆重舉辦80周年校慶及園遊會，活動規模盛大，校方更特別邀請人氣歌手林宥嘉獻唱，吸引大批家長、校友及政商名流到場，共同見證這場精心策劃的盛會。活動現場宛如大型演唱會，讓不少人驚呼：「這絕對是全台最狂校慶！」

今日有不少校友、家長在Threads上發文分享，「復興80歲生日快樂！」、「今天在小巨蛋參加的不是演唱會，是女兒學校八十週年校慶。」、「真的很狂！沒想到居然會為了孩子校慶早上7:30踏入小巨蛋。這規格老母我也是真沒想過，不過意外賺到了饒舌歌手+神秘嘉賓林宥嘉的迷你演唱會」。

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根據影片顯示，林宥嘉以白襯衫搭配牛仔褲的休閒造型現身，並接連演唱《說謊》、《兜圈》等多首經典歌曲，令現場師生、家長驚喜不已，氣氛嗨到最高點。

對此，有不少網友直呼，「復興的校慶，贏過全台灣的學校」、「這哪是校慶，根本是演唱會！」、「校慶辦在小巨蛋，真的太猛了吧！」、「小巨蛋外滿滿都是豪車，還有司機和保鏢，看起來超扯！」、「以復興家長們的財力，租下小巨蛋一個月都不是問題吧。」、「小巨蛋外面一整排豪車違停紅線，不知道該講什麼」。

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