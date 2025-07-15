昔罵「都是國民匪黨害的」影片遭瘋傳 邰智源談大罷免吐金句

邰智源今出席肥胖症衛教代言記者會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源今（15）日出席肥胖症衛教代言記者會，呼籲有想減重的民眾要找對方式，可以透過專業醫師諮詢尋找肥胖原因。而近期全台大罷免議題引發討論，邰智源過往在節目談及政黨影片在網路上瘋傳，今被問及對大罷免看法，邰智源也做出回應。

邰智源數年前曾在麥卡貝節目《木曜在幹嘛》提到，應該要用「台灣」才能走上國際，並講到「都是國民匪黨害的」，如今大罷免風潮正熱，昔日影片再被網友翻出再次引起討論，還有人以此影片呼籲民眾關注該議題，而今邰智源被問及舊影片被瘋傳，並與大罷免話題串聯一事，他簡短表示：「希望我們國家越來越好」，金句充滿正能量。

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邰智源今出席肥胖症衛教代言記者會。（記者林欣穎攝）

而最近他在《木曜4超玩》陸續合體KID、溫妮，網友們紛紛期待能再看到其他成員再合體，邰智源感謝網友敲碗，不過對於合體語帶保留，「我不知道，什麼時候要合就合，他們各自有好的發展也很祝福。」

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