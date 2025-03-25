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品冠宣布喜訊 ！「一期一會」超大驚喜曝光

品冠將返場台北開唱。（種子提供）品冠將返場台北開唱。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠公布好消息，「品冠今夜來哈囉Hello Victor Live」巡迴演唱會將加場，於6月8日重返台北Legacy，帶給大家更多驚喜與感動，此外，呼應聽到很多歌迷敲碗期待的曲目，這次歌單也將有不一樣的驚喜內容。

品冠將返場台北開唱。（種子提供）品冠將返場台北開唱。（種子提供）

品冠表示：「這次返場回到台北，在Legacy再次開唱有一種跟台北近距離一期一會的約定，非常期待見到大家，一起度過美好的時光。」

品冠將返場台北開唱。（種子提供）品冠將返場台北開唱。（種子提供）

除了演唱會的好消息之外，品冠近期受邀至成都商演，也利用空檔，在商場中隨機邀請路人接唱經典歌曲《門沒鎖》，吸引商場內許多「00後」的年輕人圍觀、爭相拍照留念，並報名挑戰接唱，還有人一見到他就興奮激動到忘詞，影片上傳到社群平台後，歌迷紛紛留言「好想要巧遇！」、「清唱也好好聽！」

他不忘品嚐道地的四川麻辣火鍋，雖然辣得讓他冒汗，但仍吃得非常滿足。他還分享了這次到成都時學到的一句四川話「耙耳朵」，意思是愛老婆，對自己妻子溫柔。而這個詞語與品冠一向給人溫暖、愛家形象的特質相呼應。

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