周董豪宅驚見畢卡索真跡 竟靠「最美J女郎」牽線入手

周杰倫邀請GD到家中作客，畢卡索天價名畫曝光。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日圈內掀起GD狂熱，天王周杰倫也借機邀請G-Dragon到家中作客，離台前特別安排品酒、賞畫，不過兩人合照一公開，網友目光全被牆上的名畫吸走，這幅畢卡索晚年名作《持劍的火槍手》，要價上看數億台幣，據悉是透過「最美J女郎」曾愷玹幫忙牽線。

據《鏡報》報導，周杰倫是透過曾愷玹的老公、藝術經紀人陳冠宇牽線購入名畫。曾愷玹因演出《不能說的秘密》與周杰倫結緣，清新氣質讓她獲封「最美J女郎」，後來也出演《我不配》MV。如今她的老公陳冠宇成為周杰倫藝術收藏的幕後推手。

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周杰倫的收藏靠她牽線，曾愷玹也隨老公腳步投入藝術圈。（資料照，記者潘少棠攝）

其實曾愷玹自己也沒閒著，她近年創立藝術選品店「10680」，跟著老公腳步投入藝術市場。她曾接受本報專訪形容創業就像「修了一堂商學院課」，而老公則是她最強大的免費家教，從品牌概念到選品策略全程支持。

曾愷玹近年創立藝術選品店「10680」。（資料照，記者潘少棠攝）

熱愛逛美術館的她，最愛的就是館內商店的周邊小物，於是決定把這樣的美感體驗帶進台灣日常，她表示：「藝術品本來就應該走進我們的生活」，坦言雖然很多原作價格高昂，但透過設計與延伸品，想讓大家知道花得起的錢也能親近藝術。

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