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娛樂 最新消息

暗黑界台灣之光！JKF女郎赴日拍AV 揭男優「持久內幕」

〔記者林欣穎／台北報導〕曾是JKF女郎的Tiny Lu去年以藝名「田井虹」正式進軍日本AV界，成功在國際舞台上實現夢想。為了慶祝她這段「女優追夢之路」的重大里程碑，亞洲男性娛樂第一品牌JKF也特別邀請她擔任全新一期雜誌封面人物，見證她蛻變成長的過程。

Tiny Lu在2024年以藝名「田井虹」正式進軍日本AV界。（JKF提供）Tiny Lu在2024年以藝名「田井虹」正式進軍日本AV界。（JKF提供）

Tiny從小就懷抱著「站上海外舞台、成為女優」的夢想，而她的出道作品更是讓人羨慕！與自己心目中的偶像、日本資深男優東尼大木合作拍攝。Tiny開心地表示：「其實我會喜歡上日本的AV文化，就是因為他，所以能和東尼大木一起完成出道作，真的是我人生中最重要、最有意義的一個時刻！」

除了興奮，她也分享在日本拍片時觀察到的「文化差異」，其中最讓她印象深刻的是：「大部分的日本男優都不是靠藥物來維持狀態『一柱擎天』，他們真的都是天選之人，很厲害。」

談到近期最難忘的約會回憶，Tiny語氣甜蜜地提到：「應該就是我跟東雲怜弥一起拍的《台灣夜市ハメ撮リデート》吧，那天我們真的沒有任何工作人員跟著，就像真的情侶一樣，在夜市裡玩、邊走邊拍，單純又美好，超級浪漫。」

Tiny進軍日本AV界圓夢。（JKF提供）Tiny進軍日本AV界圓夢。（JKF提供）

除了成為女優，Tiny其實也早在4年前就創立了屬於自己的經紀團隊「胎媽咪事務所」，專門協助AV男優與女優進行幕後規劃，是少數同時站上幕前與幕後的跨界女力代表。她期許自己不只是作品的創造者，也能成為提升AV產業的推手。

她坦言，台灣的AV產業起步雖然晚，但這幾年成長迅速，「希望大家能更成熟地看待AV產業，也期待有更多元、尊重、甚至女性視角的AV出現。」作為長期倡議兩性平權擁護者，Tiny也觀察到現在越來越多「女性向AV作品」正在誕生，這對女性而言無疑是一種性的解放與表達。

回顧自己從2014年踏入演藝圈至今的11年旅程，Tiny說自己的人生就像一碗「雜炊」，雖然每個人的起點相似，但因為每一次的選擇、每一次的經歷，就讓這碗雜炊成為了獨一無二的味道。「人生的樂趣就是不斷探索自己、嘗試各種可能，去活出屬於自己的樣子。」

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