愛作秀 傅崐萁14年前打斷聖彼得堡樂團畫面被挖出

網友更是挖出14年前傅崐萁（右）任花蓮縣長時打斷聖彼得堡樂團演奏影片。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台公民團體發起的「護國大遶境」今（15）日在北桃園掃街，針對花蓮罷團喊出「心中有國旗、罷免傅崐萁」，民進黨祕書長林右昌受訪時批，傅崐萁就是接受中共指揮的政治魁儡。網友也挖出14年前傅崐萁任花蓮縣長時打斷聖彼得堡樂團演奏影片，氣得樂團最後索性中斷演出直接下台。

聖彼得堡交響樂團在國際富享盛名。（歐新社）

14年前聖彼得堡樂團受邀至花蓮縣演出，原本是場豐盛的音樂盛宴，沒想到樂團演奏至一半，傅崐萁上台致詞，讓指揮一頭霧水。之後樂團繼續表演，卻二度被打斷，這回又是「致贈玫瑰石」環節，氣得樂團不但抱怨玫瑰石很重，且覺得不受尊重，直接拎著樂器下台，演出亦隨之中斷。

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這件事被挖出後，許多網友也附和表示傅崐萁「遲到大王」行徑花蓮人眾所周知，除了對聖彼得堡樂團不尊重之外，「前兩年，在一場拒絕外來種的活動，因為他要趕公祭，硬是要演出的樂團停下來讓他致詞，但他到時已經遲到，還真以為他是國王開始漫漫（慢慢）握手寒暄」更導致活動開幕延遲。

傅崐萁（右）上台贈送玫瑰石給聖彼得堡樂團，二度打斷演出。（翻攝自YouTube）

網友痛批傅崐萁屢次遲到，打斷各種活動演出，硬是要上台秀一下，活動延遲、表演喊卡都因為傅崐萁愛遲到又愛作秀。最糟糕的是傅崐萁本人和辦公室人員都不認為自己有錯，難怪不少人稱他「花蓮王」。

另外，有網友爆料，傅崐萁會自己跑去參加花蓮飯店的婚禮，到的時候飯店還會自主播放他的出場音樂。另外，某次夏戀嘉年華，傅崐萁夫婦在煙火施放前一同上台唱歌，被稱「強迫所有人聽技安唱歌」。

民進黨秘書長林右昌希望成為所有罷團最堅強的後盾。（本報資料照，記者王錦義攝）

林右昌希望成為所有罷團最堅強的後盾，傅崐萁去年4月從中國回來後，開始推動一系列毀憲亂政、親中投共的相關法案，這是發起罷免很重要的原因跟理由。

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