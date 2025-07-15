李國超不碰紅黃牌機車 一原因點出台灣騎士痛點

李國多年只騎白牌車，直言紅黃牌根本沒地方停。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深男星李國超自年輕就迷戀機車，17歲時還未考取駕照便已經騎遍多款經典車型，從CB100、風神100，到野狼125、達可達等樣樣涉獵。他在社群坦言，雖然對機車熱愛不減，但多年來從未真正騎過紅黃牌重機，並道出原因，引發機車族熱議與共鳴。

李國超直言：「台灣雖然是機車王國，但絕對不是一個玩車的地方，尤其在台北！」他點出最大問題是重機在市區難以停車，「在路邊看到停車格停了一台重機，要是我的話，也會覺得格格不入。」因此他選擇繼續專注白牌車款的樂趣，不參與騎著車到定點喝咖啡的重機聚會。

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李國超感嘆紅黃牌在台難生存。（翻攝自臉書）

他補充這番話只是個人心聲，並沒有批評任何人：「我也羨慕那些可以騎重機的人！」也不忘祝福大家行車平安、做自己熱愛的事。網友也附和「短程市區 白牌方便輕鬆愜意，長途旅行 重型巡航穩定舒適」、「車隊，紀律，自由，被動，專業知識，以上皆有需要配合，整個環境太不友善。」、「超哥講得最實際了！同理，臺灣也真的不適合買超跑來開.....」。

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