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《與惡2》僅保留孟耿如必要演出！網質疑「不重拍」劇組回應了

孟耿如因黃子佼的社會事件，工作全遭抵制。（資料照，記者潘少棠攝）孟耿如因黃子佼的社會事件，工作全遭抵制。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孟耿如因黃子佼手握大量未成年性影像事件，事業遭受連累，新作《我們與惡的距離2》被抵制，網友認為該劇取得文化部5040萬補助，劇組還讓製作公司大慕影藝旗下藝人孟耿如演出，導致拒看聲浪不斷，如今劇組刪減孟耿如戲份，僅留下必要演出，仍無法弭平網友的怒火。

有網友認為劇組聲明避重就輕，也有人了解劇組的心酸，知道戲劇不是一個人的作品，而是一群人的創作，「整齣都殺青了，要劇組整個重拍也太強人所難了，有譴責且刪除戲份就已經盡力了」。

相關新聞：孟耿如《與惡2》演出確定刪減！劇組烙重話：辜負社會對她的信任與善意

有網友質疑為何不仿效《我的婆婆怎麼那麼可愛2》許傑輝重拍事件，痛批：「看來貴製作單位也不怎麼在乎真實受害者的感受，孟一開始若大義滅親或離開加害者，與惡就不會順帶被抵制了。」而劇組也有此回應，指出就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組（演員、場景、美術等等）的困境，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響，確實重拍難度極高。

此外，劇組在聲明中重申這次事件中，認知到原先的初衷和理想可能會模糊了現實與戲劇的界線，對真實受害者帶來新的傷害，「我們深刻反省、誠摯表達歉意，並願意為此承擔大眾批評。未來在創作過程中，亦會保持更謹慎的態度面對每一個製作環節。」並提到兒少性剝削是絕對無法被容忍的罪行，他們強烈譴責所有加害者，他們應該接受法律的審判與制裁，絕對沒有與其合作的空間。

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