硬漢館長才下跪又彎腰 闖共產黨禁地秒道歉

館長目前人在上海進行他的中國「和平之旅」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前展開6天5夜的中國「和平之旅」，沿途金句爆發，不但發夢說出台灣奶茶一杯800元，今（12）日參拜上海城隍廟的時候，也不忘下跪請城隍老爺救救柯文哲。離開城隍廟後，館長繼續他的上海行，沒想到途經上海中國共產黨第一次全國代表大會會址時，遇到工作人員攔阻，禁止他們拍攝。館長立刻放軟語氣道歉：「大哥，不好意思」並再三表示不會拍攝，更要攝影師關機進廣告。

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館長經過上海中國共產黨第一次全國大表大會會址，拍攝遭阻。（翻攝自YouTube）

館長經過上海中國共產黨第一次全國大表大會會址時，原本還介紹：「這邊是共產黨的一大會…」沒想到下一秒就遭禁止拍攝，對方表示如果要拍攝需先報備。館長也接著放軟語氣表達可以接受：「是是是好」轉過頭交代攝影師「我們先關吧，我們先Close，我們Close，我們走到那邊再拍嗎？我們先進廣告，然後向譏朝下面喔。」館長也向觀眾解釋，先不拍攝的原因是要「合乎規定」。

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關了攝影機後，館長更上前道歉，向禁止他們拍攝的工作人員說：「謝謝你，大哥，不好意思」並再三強調：我們不會拍。

館長（左）誤闖禁地，連忙道歉。（翻攝自YouTube）

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