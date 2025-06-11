館長猛誇中國QR Code販賣機先進 八炯酸「這句」網友大讚神解

八炯開酸館長遊訪上海「吹棒中國」行徑有點太過頭了。（翻攝自《攝徒日記Fun TV》）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕館長這兩日「上海出行」開直播，認真評點「兩岸異同處」的種種言行，不僅驚呆台灣網友，也讓部分曾造訪過台灣的中國網民看嚇眼，尤其是館長大讚路邊豪華大冰箱竟然是可以掃QR Code的自動販賣機，一臉欽佩激賞神情，顯然對電子支付平台的黑科技發展進程完全狀況外，讓反共網紅八炯忍不住在個人頻道《攝徒日記Fun TV》開酸，館長這回真的吹棒過頭了，明明悠遊卡或手機錢包「嗶一下」就可以搞定的事，為什麼要大費周章透過掃碼、認證等多道手續，才能買到自己要喝的飲料。

八炯認為科技發展應著重效率和人性，掃QR Code還不如用電子支付「嗶一下」來得快！ 。（翻攝自《攝徒日記Fun TV》，此為合成對比照）

八炯特別PO上一段「台灣人來美國嚇壞了 原來刷卡比刷中國二維條碼還快」的對比影片，笑稱自己在播送館長結帳畫面時，其實已經特別加速剪輯了，猛酸館長站在販賣機前面的等待時間真的有點久，「他先開啟手機掃碼，然後還要等它（畫面）轉圈圈，之後才能滑進選項清單頁面，選定之後，還要再等它跑，等到送出結帳資料之後，冰箱（自動販賣機）才會開啟，才能拿東西。」

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「台灣的呢？美國的呢？你只要手機裡面的Line Pay、Apple Pay嗶一下，不然就信用卡拿出來嗶一下、悠遊卡嗶一下，東西就掉下來了，哪一個更快？」

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八炯不解，「如果你把這些科技應用在這些地方上，結果比起我們這些土法煉鋼的速度，是差不多的，甚至更慢，那你發展那個要幹嘛？」

最後八炯也忍不住打槍館長稱中國根本沒禁翻牆的評論，「你知道最搞笑的是什麼嗎？館長在上海翻牆，用Youtube開直播，沒事！然後呢，有中國網友用他Youtube上的直播，翻攝到抖音上開直播，馬上被封號了。」

針對八炯分析，不少人在留言區讚爆，覺得是神解，認為應該不少小粉紅看了影片內心正在想著，「「我說館長，你還是別吹捧了....你吹捧的比其它人都尷尬」。

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