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娛樂 最新消息

地震預言！AV女優新作教防災「桌下激戰男優」知識、性欲一次滿足

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家竜樹諒在2021年推出的漫畫《我所看見的未來 完全版》中，提到「2025年7月將有重大災難」，引發台日港等地的集體關注與恐慌，AV女優都月琉衣紗近期發售新作，片中可見她教導大家防災知識，甚至為了適應長期抗戰等待救援，與男優示範如何在桌子下激戰。

AV女優都月琉衣紗新作教導大家如何防災。（翻攝自劇照）AV女優都月琉衣紗新作教導大家如何防災。（翻攝自劇照）

AV達人一劍浣春秋近日在《PLAY NO.1》發文，詢問大家是否聽說過關於7月的大地震災難預言，並表示自己已經將前往日本的機票退掉，「至於日本人自己又是怎麼看這個預言呢？」一劍浣春秋表示觀看AV女優都月琉衣紗才剛發售的新作就可以大概知曉，「簡單說這就是一支要大家居安思危、做好防災訓練的影片，不過在AV界這種作品只有胡說八道和一本正經地胡說八道的差別，所以我們可以看到戴著安全帽、身穿防災衣的都月琉衣紗是如何教大家防災的」。

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AV女優都月琉衣紗被稱為「最強的人間凶器」。（翻攝自劇照）AV女優都月琉衣紗被稱為「最強的人間凶器」。（翻攝自劇照）

一劍浣春秋接著說：「首先遇到地震，最好要找掩蔽物，蹲下來躲在桌子下就能提升生還率」，為了適應長期抗戰等待救援，於是都月琉衣紗就在桌子下面和男優激戰，條件是不能碰到頭。達人最後也讚嘆：「現在的都月琉衣紗臉蛋、美胸，會動的核心超強，還有著一雙大長腿，可說是AV界目前最強的人間凶器，大推」。

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