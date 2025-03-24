把柳俊烈變「壞掉的牧師」！《來自誰的啟示》導演揭真相

延尚昊執導新片《來自誰的啟示》仍以宗教人物當作主角。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《屍速列車》導演延尚昊執導新片《來自誰的啟示》21日在Netflix上架，他今（24）接受韓媒訪問，透露新片像是對當今社會的啟示，現代社會強化人的慾望，人們只想看到自己想看的，意有所指稱「像藉由假新聞強化自己的信念。」

《來自誰的啟示》主軸為心理現象「空想性錯視」（幻想性錯覺），像是主角柳俊烈在雲層的陰影看見了天使，又在書架上看到了耶穌的面容，並深信這就是上帝的啟示。

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柳俊烈在《來自誰的啟示》飾演被慾望吞噬的牧師。（Netflix提供）

電影講到柳俊烈身為教會的主任牧師，某天發現孩子深夜未歸，令他想起前一晚來到教會的可疑男子，懷疑他綁架孩子，在和男子見面後，發生難以收拾的後果，正當柳俊烈要懺悔時，卻又接到擔任大型教堂牧師的建議，讓他逐漸失去善良的信念。

延尚昊提到，約莫10年前從某教會牧師那裡得到主角的靈感，當時該牧師稱教會發展不繁榮，壓力大，最終走向不好的方向，促成新片拍攝計畫。

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由於延尚昊的動畫片《偽善者》、電視劇《地獄公使》都以宗教人物作為主角，他稱，將信仰本身當作職業，在電影中很有吸引力，雖然有些人將宗教信仰當成意識形態，但兩者蘊含的慾望是相似的。

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