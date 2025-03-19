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金秀賢就是要來台灣！專屬見面會名單曝光 條件規定年滿18歲

韓星金秀賢近日深陷感情風暴。（翻攝自IG）韓星金秀賢近日深陷感情風暴。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓星金秀賢深陷感情風暴，他遭已故女星金賽綸的家屬及YT「橫豎研究所」毀滅式爆料形象大傷，原定月底的台灣行是否成行備受關注，主辦單位今天回應：「計劃不變，照常進行。」而統一超商今天也在官網公布見面會中獎名單，共有200位粉絲入選。

相關新聞：金秀賢近況曝光！親友陪伴在家靜養 韓媒報導竟突消失

金秀賢受邀擔任「7-ELEVEN 高雄櫻花季」30日壓軸嘉賓，這次來台灣還將在同天舉辦金秀賢粉絲專屬見面會，目前活動預計照常進行，而活動需要透過抽獎參與，僅限年滿18歲（含）以上的OPENPOINT會員本人有機會抽票。

7-ELEVEN官網今天公布見面會的中獎名單，VIP區加一般區共有200名粉絲入選，同時公告，「參加本抽獎活動所取得之見面會為機會中獎所無償取得，若見面會改期、取消、異動，皆不得請求本公司、承辦單位要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。」

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