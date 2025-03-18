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承接家寧案 理鴻敢了又敢遭起底灌一星

YouTuber家寧委託理鴻律師事務所今日發出4點聲明。（翻攝自臉書）YouTuber家寧委託理鴻律師事務所今日發出4點聲明。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber家寧委託理鴻律師事務所，今（18）發表聲明，回應近期有關前男友Andy及YouTube頻道「眾量級CROWD」分潤爭議，網路上瞬間出現「別人不敢理鴻敢」的諧音哏，更有大批網友跑到評論灌1星留言，並翻出理鴻過去所接的案子，大呼「超敢」。

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理鴻律師事務所曾經承接「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」一案，該案件牽扯到收到的金錢沒有進入善款金流遭到質疑，同時該中心執行長也被指控惡意解雇被害人、包庇性侵犯，疑似妥妥「慣老闆」，但理鴻律師事務所仍承接該案。

家寧（左）今日聲明主要強調自己和前男友Andy都是領月薪，未來將以個人名義成立公司或工作室，皆與群海公司無關。（翻攝自臉書）家寧（左）今日聲明主要強調自己和前男友Andy都是領月薪，未來將以個人名義成立公司或工作室，皆與群海公司無關。（翻攝自臉書）

今日家寧發出的聲明中，主要強調自己和前男友Andy都是領月薪，並把母親曾淑惠推入坑，表示一切都是曾淑惠一手遮天，想要她提供財務資料都沒有獲得妥善回應，並將與律師研擬後續對策。家寧也強調去年創立的YouTube頻道「秘月期POPOO」，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無關。

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網友對於理鴻律師事務所忍不住留下評論：「真是會挑案件呢」、「這種案件櫃公司也敢接？」對外界言論，理鴻律師事務所目前並未對外多作說明。

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