掰了家寧！Andy徹底刪光眾量級 「吐實心聲」真的放下了

Andy（左）徹底與家寧一家人撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水，隨著群海娛樂發出6點聲明反咬、家寧釋出獨立性聲明切割母親後，如今他終於撤下IG自我介紹中的「眾量級＠crowd520」Tag，改成全新連結與一句心緒自我勉勵，粉絲們樂見其成。

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Andy的IG自介欄位原本保留下「眾量級＠crowd520」的標籤連結，不過目前已被悄悄撤下消失不見；不僅如此，Andy連同先前的工商信箱也一併刪除，更換上全新的平台連結，同時寫下「讓平凡的生活，變成好玩有趣的冒險旅程」，然而這句話也被外界認為是他此刻的心聲，也是給未來自己的期許及勉勵。

Andy的IG自介欄已悄悄將「眾量級」連結撤下。（翻攝自IG）

此前，Andy的自介欄還未將「眾量級」標籤刪除時，就有許多粉絲勸他放手，「不可能回來了，鬆手吧」、「Andy請放棄吧...」當時也有不少人將頻道比喻為孩子，認為夫妻即使分開，也不會切割自己的小孩，如今改頭換面也令粉絲們相當開心，更紛紛給予支持，「放下好！我們會陪著你」、「單飛真的比較紅～」

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