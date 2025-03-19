晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

掰了家寧！Andy徹底刪光眾量級 「吐實心聲」真的放下了

Andy（左）徹底與家寧一家人撕破臉。（翻攝自臉書）Andy（左）徹底與家寧一家人撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水，隨著群海娛樂發出6點聲明反咬、家寧釋出獨立性聲明切割母親後，如今他終於撤下IG自我介紹中的「眾量級＠crowd520」Tag，改成全新連結與一句心緒自我勉勵，粉絲們樂見其成。

相關新聞：Andy被坑多少錢？網紅算給你看 家寧媽吐「這金額」：我們才甘休

Andy的IG自介欄位原本保留下「眾量級＠crowd520」的標籤連結，不過目前已被悄悄撤下消失不見；不僅如此，Andy連同先前的工商信箱也一併刪除，更換上全新的平台連結，同時寫下「讓平凡的生活，變成好玩有趣的冒險旅程」，然而這句話也被外界認為是他此刻的心聲，也是給未來自己的期許及勉勵。

Andy的IG自介欄已悄悄將「眾量級」連結撤下。（翻攝自IG）Andy的IG自介欄已悄悄將「眾量級」連結撤下。（翻攝自IG）

此前，Andy的自介欄還未將「眾量級」標籤刪除時，就有許多粉絲勸他放手，「不可能回來了，鬆手吧」、「Andy請放棄吧...」當時也有不少人將頻道比喻為孩子，認為夫妻即使分開，也不會切割自己的小孩，如今改頭換面也令粉絲們相當開心，更紛紛給予支持，「放下好！我們會陪著你」、「單飛真的比較紅～」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中