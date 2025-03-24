Jisoo《新烏托邦》挨轟像「沒香氣的花」 曬劇終感言：很幸福

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo上週在桃園開唱，誠意十足，獲台灣媒體一片叫好；她主演喪屍喜劇《新烏托邦》全8集上架，該劇開播前廣受關注，雖然網友對Jisoo演技評價不一，不過她仍開心在社群感謝大家支持。

Jisoo（左二）曬出劇組和樂融融的合照。（翻攝自IG）

Jisoo昨上傳多張花絮照，寫道「看着每週播出的劇集，回憶不斷浮現，感到很幸福，很開心！」喊話觀眾能像和載允一樣，不要害怕，向著無法預測的未來前進。

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Jisoo在《新烏托邦》飾演活潑可愛的英珠，上線後，引來韓國網友批評五官表情亂飛、動作戲生硬，發音咬字也不夠流暢，甚至有人形容「感覺像素人在背台詞」、「很像一朵沒有香氣的花」。

Jisoo（左）和朴正民在《新烏托邦》飾演躲避喪屍攻擊的情侶。（翻攝自IG）

戲中Jisoo為躲避喪屍，最後化身「工科女神」獨自面對威脅，部分韓媒保守誇她演技進步，感情表現仍是高水平，少部分網友認為她略顯尷尬；即使如此，Jisoo感謝大家對於劇集的應援，幽默寫道「大家都很安全」；《新烏托邦》全劇8集在Prime Video上架。