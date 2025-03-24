晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jisoo《新烏托邦》挨轟像「沒香氣的花」 曬劇終感言：很幸福

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo上週在桃園開唱，誠意十足，獲台灣媒體一片叫好；她主演喪屍喜劇《新烏托邦》全8集上架，該劇開播前廣受關注，雖然網友對Jisoo演技評價不一，不過她仍開心在社群感謝大家支持。

Jisoo（左二）曬出劇組和樂融融的合照。（翻攝自IG）Jisoo（左二）曬出劇組和樂融融的合照。（翻攝自IG）

Jisoo昨上傳多張花絮照，寫道「看着每週播出的劇集，回憶不斷浮現，感到很幸福，很開心！」喊話觀眾能像和載允一樣，不要害怕，向著無法預測的未來前進。

相關新聞：內衣女神周曉涵同框Jisoo 一早急發炫耀文

Jisoo在《新烏托邦》飾演活潑可愛的英珠，上線後，引來韓國網友批評五官表情亂飛、動作戲生硬，發音咬字也不夠流暢，甚至有人形容「感覺像素人在背台詞」、「很像一朵沒有香氣的花」。

Jisoo（左）和朴正民在《新烏托邦》飾演躲避喪屍攻擊的情侶。（翻攝自IG）Jisoo（左）和朴正民在《新烏托邦》飾演躲避喪屍攻擊的情侶。（翻攝自IG）

戲中Jisoo為躲避喪屍，最後化身「工科女神」獨自面對威脅，部分韓媒保守誇她演技進步，感情表現仍是高水平，少部分網友認為她略顯尷尬；即使如此，Jisoo感謝大家對於劇集的應援，幽默寫道「大家都很安全」；《新烏托邦》全劇8集在Prime Video上架。

在 Instagram 查看這則貼文

JISOO

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中