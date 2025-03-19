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理鴻接家寧委託遭灌1星！Google官方疑出手了

家寧與Andy的分潤爭議仍持續延燒。（翻攝自IG）家寧與Andy的分潤爭議仍持續延燒。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR家寧委託理鴻律師事務所於18日發表聯合聲明，回應近期與前男友Andy的分潤爭議。結果該事務所不僅被網友用諧音梗嘲諷，還有大批人跑到Google評論惡意刷一排1星。今（19）日經本報查看，所有1星評價皆被刪除，疑是官方所為。

相關新聞：別人不敢理鴻敢！承接家寧案被虧 律師發聲了

理鴻律師事務所18日被惡意刷1星負評，不過在今（19）日全消失。（翻攝自GOOGLE網站）理鴻律師事務所18日被惡意刷1星負評，不過在今（19）日全消失。（翻攝自GOOGLE網站）

理鴻律師事務所昨（18）日因接下家寧委託，慘被網友刷一排Google的1星負評，怎料才過不到一天，所有負評都被刪除，據Google機制規定，商家無法自行刪除留言，僅留言者本人才能收回，猜測應該是短時間內湧入太多負評，Google官方才會出手刪除。

理鴻律師事務所的229則Google評論中，最低的為4星，是一間評價很好的事務所。（翻攝自GOOGLE網站）理鴻律師事務所的229則Google評論中，最低的為4星，是一間評價很好的事務所。（翻攝自GOOGLE網站）

本報最後查看理鴻律師事務所Google評論時間為19日下午4時30分，在目前的229則評論中，最低的為4星，是一間評價相當好的事務所。

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