橫豎研再爆！影射金秀賢哄騙未成年「不拍內衣照就分手」

金秀賢形象大受影響。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國YouTube頻道「橫豎研究所」怒轟金秀賢超過十天，聲稱要幫金賽綸及其家屬討回公道，儘管金秀賢所屬的Gold Medalist今天（24日）已向節目主播金世義進行告發（舉報），但金世義根本沒在怕，甚至意有所指的公開「成年情勒未成年拍攝性感照」的漫畫，似乎在影射金秀賢涉及不法。

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橫豎研究所天天罵金秀賢，不過這幾天都在炒冷飯，強調有比N號房還要厲害的猛料，經過好好包裝之後會在適當時機公開，擠牙膏式的爆料也開始引來不少網友反感。金世義今天在節目上公開一組漫畫，劇情講述成年男與未成年女性交往的故事，成年男稱讚未成年女「妳今天穿得好成熟，我好心動」、「妳大腿好美」、「妳跟貓咪一樣高冷」，之後成年男聲稱因為未成年女的父母會擔心，因此提議兩人的交往就當作秘密。

「橫豎研究所」公開的漫畫中，成年男希望與未成年女的交往是秘密。（翻攝自YouTube）

金世義此時意有所指表示：「金秀賢說，要趕快把KakaoTalk刪除，改用Telegram秘密的聊，我們做秘密的朋友吧。」

漫畫中，之後成年男變本加厲，除了有女方自拍照之外，還要求未成年女在廁所像貓咪一樣擺出性感的姿勢，女方拒絕拍攝穿內衣的清涼照，男方就以分手威脅「唉…我們結束吧」、「我們互相取關吧」，讓女方陷入苦惱。金世義指出：「（我們爆料的內容）跟這些漫畫的內容非常相像，這漫畫很意味深長，這是明確的犯罪。」

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「橫豎研究所」公開的漫畫中，男方以分手要脅，要求未成年女上傳大尺度照片。（翻攝自YouTube）



事件延燒數日，首爾警察廳代理廳長朴賢洙今天（24日）舉行例行記者會，針對金秀賢涉嫌毀損死者名譽一案，江南警察署在3月20日已收到告發，將先對告發人展開調查，至於金賽綸家屬控告娛樂記者李鎮浩誹謗的案件，朴賢洙表示17日已經分配到西大門警察署，目前正在與原告協調出席時間。

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